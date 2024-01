Ministrul Agriculturii îi susține pe fermieri! Florin Barbu, a participat marţi la Consiliul AgriFish de la Bruxelles, unde a repetat solicitarea de prelungire a derogărilor de la GAEC 7 (rotaţia culturilor) şi GAEC 8 (4% pârloagă).

Acesta i-a adus din nou la cunoștință comisarului european pentru Agricultură că au trecut deja șase luni de la momentul în care România a solicitat această derogare. Țara noastră a beneficiat de sprijinul a 15 state membre, însă Comisia Europeană nu a emis încă un răspuns.

„Fermierii români trebuie sprijiniţi! Miniştrii sau comisari, plecăm cu toţii acasă, dacă nu îi susţinem!

Am fost în Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde aşa cum am promis, am pus pe masă mandatul primit de la fermierii români!”, a scris Florin Barbu marţi pe platforma de socializare Facebook.