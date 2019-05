„Construirea acestei fabrici de nutreturi combinate face parte din planul nostru de investitii in tehnologie moderna si performanta si este o urmare fireasca a dezvoltarii businessului, in conditiile in care detinem 10 ferme de crestere a puilor de carne si un abator care livreaza zilnic pe piata peste 100 tone de carne de pasare. Astfel ca, este prioritara pentru noi realizarea unor productii si produse de inalta calitate, cu atat mai

mult cu cat beneficiarii furajelor noastre sunt si alti fermieri din tara care activeaza pe o piata concurentiala si au nevoie de standarde de calitate nutritionala la nivel european pe intreg lantul alimentar. Imbunatatirea valorii nutritive a alimentelor, cresterea performantelor de productie in domeniul zootehnic la toate speciile de animale, pot fi realizate numai prin producerea unor nutreturi combinate cu respectarea tuturor

standardelor tehnologice, codurilor de practica igienica si cu un control complex al tuturor materiilor prime” a declarat Madalin Enescu, Director General al Fermele Crevedia (parte a grupului romanesc Vitall).

Vitall a intrat pe piata de furaje in anul 2012, cu scopul de a oferi un mod mai natural si mai sanatos de hranire a animalelor din ferme. In anul 2017, compania a preluat fermele si abatorul Avicola Crevedia. Inca de la inceput, VITALL si-a propus sa continue traditia pe care Avicola Crevedia a urmat-o in cele aproape sase decenii de existenta si sa investeasca in companie in vederea obtinerii unor produse de calitate

superioara. In acest sens, Fermele Crevedia au fost supuse unui proces de reorganizare dar si unui plan de investitii in tehnologie moderna si performanta.

Grupul detine in prezent 4 fabrici de nutreturi combinate la Cosoveni (Dolj), Vulcan (Brasov), Crevedia (Dambovita) si Lehliu (Calarasi). Pe langa acestea detine si 10 ferme de pui la Cosoveni, Darza si Crevedia, precum si Abatorul Crevedia. O particularitate in intreg lantul de producere a carnii de pui o reprezinta faptul ca in toate fermele companiei asigurarea hranei se face dintr-un singur loc si anume fabricile de furaje combinate proprii, oferind astfel aceeasi furajare intregului efectiv de pasari. Mixul nutritional al puilor este 100% asigurat din ingrediente vegetale. Gama de produse comercializate este extinsa si include pui intreg, portionat, dezosat, organe – atat refrigerate, proaspete, cat si congelate.

Fosta ferma de pui Avicola Crevedia, infiintata in anul 1959, a fost prima societate industriala de crestere a puilor din Europa de Est. In cele aproape sase decenii de existenta, compania a suferit multiple transformari. In anul 1981 societatea a atins apogeul dezvoltarii sale, devenind un important exportator national in tarile arabe si fosta URSS. Astazi, marea ferma Avicola Crevedia inseamna Fermele Crevedia, mai multe

unitati mici, cu o densitate mai mica, mai atente la bunastarea puilor. Produsele Fermele Crevedia au in prezent atat destinatii nationale, cat si internationale. Detalii pe www.fermele-crevedia.ro.

