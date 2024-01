Luni, pe 8 ianuarie, bărbatul care deține terenurile lipite de Ferma Dacilor a adus o serie de acuzații la adresa autorităților locale din Județul Prahova.

Mai exact, crede că patronul complexului care a ars într-un incendiu în decembrie 2023, Cornel Dinicu, este victima unui incendiu provocat cu bună știință.

Bărbatul spune că nu are vreo legătură Cornel Dinicu și că a mâncat o singură dată la Ferma Dacilor. Cu toate acestea, crede că este victima unui sistem întreținut de oameni politici importanți din zonă.

„Din toate punctele de vedere, nu am și nu am avut nicio relație cu acest domn Dinicu. Clădirea respectivă avea peste 100 de metri lungime și peste 10 metri lățime. Nu avea cum să ardă, dacă pleca focul dintr-un singur punct.

Criminalul adevărat stă și se uită la noi la televizor. La două străzi de mine, acum 4-5 ani, 20 de inși taie mâna unei persoane și nu se ia nicio măsură.

Putem să mergem că acolo e punctul cheie. Am pentru toate răspuns. Eu am fost la mine la teren și am fost acuzat că am fost acolo să filmăm porcii lui Dinicu. Dar porcii erau luați și adevăratul mafiot e în libertate

Un nene de la DSV îmi da amendă de 500 de milioane că nu am doi câini crotaliati, iar omului ăstuia Dinicu nu îi da nicio amendă pentru sute de porci.

Omul asta e o persoană influentă, dar eu dacă port o conversație cu el, înseamnă că și eu sunt tot interlop. Eu nu am legătură cu el, o singură dată am mâncat la Fermă Dacilor, acum cinci ani”, a continuat el.