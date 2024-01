Cornel Dinicu, adevăratul proprietar de la Ferma Dacilor, a explicat în timpul audierilor cu procurorii că nu a putut obține niciodată autorizația de construire din cauza birocrației și a funcționarilor de la Primărie și Consiliul Județean. El a adăugat că a decis să construiască pensiunea fără autorizație în clădirea care anterior funcționase ca un grajd.

El a fost interogat în cadrul dosarului inițiat de procurorii din Prahova în urma incendiului care a distrus pensiunea Ferma Dacilor la sfârșitul anului precedent. În tragicul eveniment, opt persoane care erau cazate în pensiune au pierit în incendiu.

Dinicu este în detenție preventivă în urma unei decizii judecătorești. În fața procurorilor, proprietarul pensiunii a afirmat că a întreprins toate demersurile necesare pentru a preveni acest dezastru. El a menționat că a inițiat procesul de obținere a autorizațiilor de la ISU și a tuturor celorlalte aprobări necesare pentru funcționarea pensiunii.

Dinicu le-a comunicat că a optat pentru construirea unei pensiuni după ce planul inițial de a dezvolta o fermă bio a fost anulat ca urmare a evenimentelor neașteptate. În special a atacurilor vulpilor, care au rezultat în pierderea a 1000 de păsări, potrivit surselor citate de G4Media.

„De când am deschis ferma, respectiv in anul 2011, am depus documente pentru autorizare electrica, autorizare ISU am solicitat târziu după ce a fost efectuat un control de către lucrătorii de la ISU in anul 2019.

În ceea ce privește autorizația electrică, arăt că ne-am racordat la curent incă din momentul in care am săpat pentru fermă, respectiv branșarea curentului electric pentru funcționare, branșarea fiind efectuată de către lucrătorii de la Electrica.

Cu siguranță au existat un plan și o autorizație in acest sens pentru fermă, respectiv pompa de apă. Ulterior nu am mai obținut niciun fel de alta autorizație, deși am cerut in repetate rânduri mărirea puterii”, a precizat Dinicu.