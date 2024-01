Ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor continuă. Cornel Dinicu este supus din nou audierii de către procurori.

Proprietarul Fermei Dacilor a prezentat o ipoteză proaspătă privind modul în care ar fi avut loc incendiul în a doua zi de Crăciun. Amintim că acesta s-a soldat cu pierderea a opt vieți.

Anchetatorii doresc să îl supună unei noi audieri pe Cornel Dinicu. Totul, în contextul noii variante pe care acesta a prezentat-o în fața procurorilor.

Mai exact, în această variantă, patronul sugerează că doi cetățeni moldoveni, angajați ai pensiunii, ar putea fi responsabili pentru tragedia de la Ferma Dacilor, indicând posibilitatea unei incendieri intenționate.

Totuși, Cornel Dinicu a încercat să sugereze procurorilor o gamă variată de ipoteze, fiecare având potențialul de a fi declanșat tragicul incident de la Ferma Dacilor.

Amintim că un număr semnificativ de persoane au fost arestate sau plasate sub control judiciar.

Cornel Dinicu se află în arestul IPJ de la Câmpina începând cu 3 ianuarie, fiind acuzat de distrugere din culpă, în legătură cu dezastrul survenit.

De asemenea, Vitomir Adrian Ristin și Adelina Elena Ilie sunt sub supraveghere la domiciliu. Ei se ocupau de administrarea complexului turistic.

Investigația asupra cazului Ferma Dacilor a avansat, implicând și liderii locali. Miercuri seara, procurorii au decis plasarea sub control judiciar a primarului comunei Gura Vadului, Marius Nicolae Sora. Aceeași măsură a fost luată și pentru fostul primar Constantin Lungu.

Amândoi sunt inculpați în cadrul dosarului care analizează originile incendiului de la Ferma Dacilor, în tragicul eveniment soldat cu pierderea a opt vieți. Totodată, șefa serviciului de urbanism a fost și ea plasată în arest preventiv.

Un angajat al complexului, a oferit un nou scenariu, în cadrul unei emisiuni televizate, cu privire la posibilitatea unei intervenții criminale. În plus, el a subliniat și posibilele motive care ar putea conduce la o tragedie de acest gen.

Angajatul este de părere că incendiul a fost declanșat cu ajutorul soluțiilor inflamabile.

„Da, nu am niciun dubiu ca s-a folosit o substanță inflamabilă! Eu am fost în doua teatre de război unde am văzut acțiunea napalmului, de exemplu…

Nu pot să vă spun că a fost napalm, dar a fost o substanță inflamabilă puternică. (…) Pompierii au văzut, deci nu numai eu, că ardea piatra! Evident că acolo a fost o substanță inflamabilă care ardea. O piatra nu e inflamabilă, nu poate să ardă așa, din senin…”, potrivit angajatului.