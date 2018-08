Femeia jandarm a fost externată. Ministrul Sănătății: Mă așteptam la cu totul altceva

Ea a folosit ieşirea din spate, fără a da declaraţii jurnaliştilor prezenţi la Spitalul Floreasca.

Jandarmii au intervenit în forţă, în seara zilei de 10 august, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflaţi în faţa sediului Executivului. În acea noapte, au fost rănite peste 400 de persoane, între care şi mai mulţi jandarmi. Unul dintre angajaţii Jandarmeriei, o femeie, a fost internată cu suspiciunea de fractură de coloană cervicală, potrivit spuselor reprezentanţilor instituţiei.

Ministrul Sănătăţii, însă, a subliniat, după ce a vizitat-o pe aceasta la spitalul Floreasca, faptul că femeia jandarm nu are coloana fracturată.

“Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (...) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (...) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, în 11 august, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca, citată de HotNews.ro.