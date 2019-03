Pentru a se asigura ca standardele de calitate oferite clientilor vor fi in continuare la inaltime si pentru a putea sustine o crestere si mai accelerata, managementul Fastius Curier ia in calcul atragerea unui partener strategic care sa sustina investitiile continue necesare in aceasta industrie.

In perioada anterioara, compania de curierat care se axeaza pe servicii de curierat rapid in Bucuresti si Ilfov (capabila sa ofere insa, prin parteneri, livrari la nivel national si chiar international) s-a remarcat pe piata chiar prin inovatie, oferind servicii premium foarte bine primite de piata de business. Clienti din multe domenii de activitate au ales si aleg in continuare serviciile de curierat cu livrare in aceeasi zi.

O nisa speciala pe care activeaza Fastius Curier o reprezinta comertul electronic. Compania a inteles ca firmele din acest sector pot oferi volume insemnate, dar au nevoie de solutii oneste, flexibile, cu livrare rapida si sigura, prin prisma unei flote moderne si a unei echipe bine pregatite in relatia cu clientii finali – persoanele care au comandat online si care primesc comenzile dorite, acasa sau la birou.

Cresterea cifrei de afaceri este asteptata si pentru anul 2019. Rata de succes livrari in 24 de ore in Bucuresti a fost de peste 96% in anul 2018. Echipa Fastius Curier este una de profesionisti, cu oameni avand experienta chiar si de peste 17 ani in aceasta industrie. Compania a reusit mentinerea personalizarii in procesul de livrare (in functie de doleantele clientilor), intr-o industrie in care mai activeaza doar companii mari, care au proceduri stricte.

„Oricare ar fi cerintele afacerii tale, serviciile de curierat rapid de la Fastius Curier sunt solutia potrivita. Vei fi incantat de profesionalismul, rapiditatea si preturile noastre accesibile. In plus, pentru orice serviciu ai opta, te bucuri de numeroase avantaje: aplicatia de urmarire a trimiterilor Track&Trace, confimarea de primire online, livrarea sub semnatura si garantarea termenelor de livrare”, se mentioneaza pe www.fastiuscurier.ro, acolo unde se pot gasi date complete de contact.