Premierul Marcel Ciolacu a publicat, miercuri seară, pe TikTok un videoclip în care prezintă trei facturi care ar reprezenta costurile zborurilor private către Nisa. Prim-ministrul a subliniat că toate cheltuielile au fost acoperite din fonduri proprii, negând că ar fi utilizat bani publici.

În mesajul său video, postat chiar în prima zi de Crăciun, Ciolacu a explicat că toate zborurile efectuate în străinătate cu aeronava Nordis au fost plătite din resurse personale.

Premierul a adus clarificări legate de conexiunile dintre zborurile respective și falimentul companiei Nordis.

El a punctat că responsabilitatea pentru problemele companiei revine justiției și nu implică în niciun fel utilizarea de fonduri publice.

Ciolacu a afirmat că s-a făcut intenționat o confuzie între o agenție de turism și o companie, subliniind că denumirile acestora erau similare în trecut.

Premierul și-a asumat o greșeală în modul în care a reacționat inițial, precizând că a acționat emoțional pentru a-și proteja fiul.

„Cred că greşeala a fost tot a mea… Am crezut că aşa îl pot proteja pe fiul meu, dar am greşit şi îmi cer scuze pentru acest lucru”, a spus el.

Prim-ministrul a încheiat mesajul cu urări de sărbători și o notă de autoevaluare:

Reacția premierului vine după ce G4Media a dezvăluit, în luna noiembrie, că Marcel Ciolacu a călătorit de mai multe ori în străinătate cu avioane private închiriate de firma Nordis, companie implicată în scandaluri privind înșelarea clienților. Întrebat în trecut dacă va prezenta facturile și chitanțele pentru aceste zboruri, Ciolacu a răspuns ironic, spunând că le va primi de la Moș Crăciun.

În videoclipul postat recent, premierul a făcut publice facturile, unde numele său este vizibil, dar detaliile furnizorului rămân greu de descifrat.

Potrivit unui raport al site-ului de specialitate BoardingPass, facturile prezentate de Ciolacu arată că este improbabil ca acestea să fi fost emise în anul 2022, anul în care au avut loc zborurile cu avionul privat.

Deși facturile sunt emise de Nordis Travel SRL, mai multe informații esențiale, cum ar fi numerele facturilor și data emiterii, au fost ascunse, iar datele referitoare la zborurile pentru care au fost emise facturile sunt fie lipsă, fie au fost șterse.

Un alt detaliu observat de BoardingPass este legat de asigurarea companiei Nordis Travel SRL, care figurează pe facturi cu numărul 3907/2023 și o valabilitate până la 30 noiembrie 2024.

În mod obișnuit, polițele de asigurare sunt emise pe un an, ceea ce face ca o poliță valabilă până la finalul anului 2024 să fie improbabilă pentru facturi emise în 2022, anul în care au avut loc zborurile în cauză.

Mai mult, prețul de aproximativ 1.500 de euro per bilet, indicat pe facturi, pare a fi neobișnuit de mic pentru un zbor privat charter, care în mod normal costă zeci de mii de euro. Există însă posibilitatea ca Ciolacu să fi achitat doar o cotă parțială din totalul costurilor zborului.

”Un lucru care nu pare la locul lui, observat de un utilizator Reddit, e cel legat de asigurarea vânzătorului, Nordis Travel SRL. Pe facturi e precizat numărul asigurării (3907/2023), iar valabilitatea acesteia este până la 30 noiembrie 2024. Astfel, e puţin probabil ca aceste facturi să fi fost emise în anul 2022, an în care au avut loc zborurile cu avionul privat. (…) Poliţele de asigurare se emit pe un an de zile, aşadar poliţa valabilă până la 30 noiembrie 2024 a fost emisă cu un an mai devreme, nu în 2022 când au avut loc zborurile private ale prim-ministrului”, arată BoardingPass.