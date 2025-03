Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că, deși această schimbare va afecta majoritatea consumatorilor, există soluții pentru a diminua efectele și prețurile din facturi. Pe platforma ANRE, românii pot găsi oferte mai avantajoase, unele chiar în jurul valorii de 1 leu pe kWh, ceea ce poate reduce povara creșterii prețurilor.

Pentru categoriile vulnerabile, guvernul a pregătit un mecanism de sprijin care include vouchere și carduri de energie. Acestea vor fi oferite persoanelor cu venituri reduse, familiilor cu mai mulți copii sau celor care au un consum ridicat din motive medicale. Măsura va fi aplicată până la 15 iunie 2025, astfel încât sprijinul să fie disponibil înainte de creșterea tarifelor.

Ministrul a subliniat că, deși se așteaptă o creștere a facturilor pentru majoritatea consumatorilor, în unele cazuri este posibilă chiar o ușoară scădere a prețurilor pentru cei care consumă peste 300 kWh pe lună, în funcție de oferta aleasă. Cu toate acestea, pentru consumatorii cu un consum mediu, între 250 și 280 kWh lunar, se va înregistra o ușoară creștere.

Factorii externi, precum evoluția conflictului din Ucraina, pot influența și mai mult piața energiei. Dacă situația geopolitică se îmbunătățește și Ucraina redevine exportator de energie, prețurile ar putea scădea. În caz contrar, este posibil ca tarifele să crească și mai mult.

„Deci, eu dacă am un consum mic de sub 100 kWh pe lună, am acel plafon de 0,68, deci pe mine mă costă pe lună undeva la 40 de lei factura la curent. Dacă nu sunt vulnerabil, pe noile prețuri, spre exemplu pe oferta de care spuneam, o să mă coste în jur de 60 de lei, pare rezonabil. Dacă am un consum astăzi de peste 300 de kWh pe lună, păi am prin lege un plafon prin 1,3 lei per kWh. Deci e posibil să văd chiar o mică ieftinire în facturi, nu semnificativă, dar nu va fi un dezastru.

Dacă sunt undeva între, pe la 250 kWh pe lună sau 280 kW pe lună, da, o să fie o mică creștere, dar eu cred că pentru românii care au într-adevăr probleme cu plata facturilor va exista categoric acest mecanism de sprijin, e prevăzut în ordonanță, pentru ceilalți poate va fi ceva în plus, dar nu ar trebui să fie o povară atât de mare”, a mai spus ministrul.