Amintim că Erin Elizabeth a fost inclusă în lista celor 12 cei mai mari dezinformatori în mediul online, într-un raport publicat de CCDH.

Raportul CCDH arată că acele 12 persoane sunt responsabile de distribuirea a 65% din tot conținutul anti-vaccinare de pe Facebook. Site-ul acesteia, „Health Nut News” este cunoscut și pentru promovarea „sănătății alternative”.

În urma deciziei luate de Facebook, Erin Elizabeth a scris pe pagina sa de Twitter că a fost afectată până și mătușa ei.

„TOATE paginile și grupurile mele de Facebook și chiar pagina mea personală cu milioane de urmăritori. Toate paginile mele de Instagram, inclusiv pagina mea publică. Fără vreo încălcare a regulilor. Totul a dispărut. Chiar și mătușa mea care este asistenta mea. I-au luat pagina!”.

Breaking news: I was just deplatformed on ALL platforms: ALL my Facebook pages and groups and even my personal page totaling millions. All my Instagram pages including my public page. No violations. Everything gone. Even my aunt who is my assistant. They took her page!!!!!!!

— Erin Elizabeth Health Nut News (@unhealthytruth) May 13, 2021