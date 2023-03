În contextul tensiunilor cu Coreea de Nord, unităţi de puşcaşi marini din Coreea de Sud, SUA şi Marea Britanie desfăşoară un amplu exerciţiu de infiltrare aeriană şi amfibie. Aplicația este de „mare intensitate” și este botezat „Dublu Dragon”, a anunţat joi, într-un comunicat, Corpul de Puşcaşi Marini sud-coreean, relatează EFE.

Exerciţiul Ssangyong (‘Dublu Dragon’) are loc, ca în fiecare an, în jurul oraşului Pohang, pe coasta de sud-est a Coreei de Sud, iar în acest an a inclus, pentru prima dată, şi Corpul Regal al Infanteriei Marine britanice, pentru a ‘întări capacităţile operaţionale comune’.

Exercițiul Ssangvong fusese suspendat din 2018

Manevrele Ssangyong, care nu au mai avut loc după suspendarea lor în 2018 pentru a facilita dialogul – acum inexistent – cu Coreea de Nord, au început luni şi vor dura până la 3 aprilie.

În timpul exerciţiilor, au fost efectuate operaţiuni aeriene şi de debarcare amfibie pentru a executa infiltrări în zonele vizate, trageri de precizie sau la ţinte mobile, potrivit Corpului de Infanterie Marină sud-coreean.

La rândul lor, Forţele Terestre sud-coreene au informat joi că au finalizat un exerciţiu de patru zile cu foc real alături de trupele americane, la Pocheon, în apropiere de frontiera cu Coreea de Nord.

Phenianul respinge ofertele de dialog

Toate aceste exerciţii comune fac parte din ansamblul de manevre de teren (FTX) Warrior Shield, care coincid cu exerciţiile de post de comandă (CPX) Freedom Shield ale aliaţilor, care se desfăşoară din 13 martie şi se încheie joi.

Coreea de Nord a promis să dea un răspuns ferm la aceste exerciţii majore, cele mai mari din ultimii cinci ani, şi a efectuat cel puţin cinci lansări de rachete în ultimele două săptămâni, cea mai recentă miercuri, când a tras mai multe rachete de croazieră de pe coasta sa nord-estică.

Exerciţiile au loc după un an 2022 în care Phenianul, care a respins ofertele de a reveni la dialog, a efectuat un număr record de teste de armament, iar Seulul şi Washingtonul au reluat exerciţiile de anvergură şi au desfăşurat în peninsulă portavioane cu propulsie nucleară sau bombardiere strategice americane.