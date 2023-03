Ucraina urmează să ia o decizie în scurt timp

Potrivit Ambasadei Ucrainei, procedura de aprobare a fost inițiată începând de miercuri, 15 martie 2023 și autoritățile de la Kiev vor informa în scurt timp partea română despre decizia luată.

„Ambasada Ucrainei în România prezintă salutul său Ministerul Afacerilor Externe al României și are onoarea să informeze că, din 15 martie 2023, procedura specificată pentru aprobarea cererii Părții Române privind posibilitatea efectuării măsurătorilor hidrografice și hidrologice pe albia canalului Chilia (tronsonul româno-ucrainean) și la gura de vărsare a Bystre al râului Dunărea este în curs de desfășurare în Ucraina. Partea Ucraineană va lua toate măsurile pentru a informa cât mai curând posibil despre decizia privind posibilitatea realizării lucrărilor.

De asemenea, vă informăm că consultările tehnice între Întreprinderea de Stat „Administrația Porturilor Maritime ale Ucrainei” și Administrația Fluvială a Dunării de Jos continuă. Astfel, în cadrul ședinței din 14 martie 2023, părții române i s-au oferit materiale suplimentare privind datele ultimelor lucrări de măsurare pe tronsoanele Dunării, efectuate de instituția de stat „Derzhhydrografia”.

Ambasada Ucrainei în România folosește acest prilej pentru a reînnoi Ministerul Afacerilor Externe al României asigurarea înaltei sale considerații”, se arată în răspunsul transmis de Ambasada Ucrainei.

România a primit un acord parțial

Amintim că, Secretarul de Stat al Ministerului Transporturilor Ionel Scrioşteanu s-a arătat convins că autorităţile române vor primi, într-un final, acordul părţii ucrainene privind integralitatea măsurătorilor şi pe canalul Bîstroe şi pe restul de canal Chilia.

„Este un pas foarte, foarte important că începem măsurătorile pe Chilia, pentru că este braţul principal din acea zonă. Or Bâstroe fără Chilia nu are niciun efect, din punct de vedere al circulaţiei navelor. Este foarte important că noi mâine intrăm pe teritoriul ucrainean, să începem măsurătorile, bineînţeles cu asistenţă din partea ucraineană. Practic, dialogul nostru continuă şi are efecte pozitive în ceea ce priveşte lămurirea acestei situaţii care a generat controverse”, a afirmat oficialul.

Până acum, Ucraina a dat un acord parțial pentru aceste măsurători, Ionel Scrioşteanu spunând că motivele țin de siguranță.

„Motivele ţin de siguranţă şi vin din partea Ministerului Apărării din Ucraina, pentru că, şi aceasta a fost justificarea încă de la început, pe acest canal Bîstroe au fost câteva incidente cu mine care au afectat nave civile, în ultima perioadă, şi acolo este mai complicat de făcut partea aceasta de măsurători şi trebuie luate măsuri de siguranţă suplimentare faţă de măsurile care s-au luat până acum pentru Chilia. Sunt sigur că se vor găsi variantele în aşa fel încât să facem măsurătorile şi să primim aviz şi acolo. Este o chestiune de timp”, a spus oficialul.