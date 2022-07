„Felul în care se comportă colegii lui cu el este abominabil, o scârboșenie. Mie mi se pare grețos felul în care cei care-l elogiau nu demult, acum îl linșează. Aceiași oameni care spuneau «Cîțu, președinte!» și sunt foarte curios cine va primi premiul pentru lichelism, care va fi cea mai mare lichea premiată cu funcția de președinte al Senatului.”, este de părere Theodor Paleologu. În acest moment, Senatul este condus chiar de Alina Gorghiu, cea care l-a adus și promovat pe Florin Cîțu în PNL.

„Îmi exprim simpatia cu el și solidaritatea, pentru că are o experiență foarte neplăcută. Vede cât de mare poate fi ticăloșia omenească. Și prostia.”, a declarat empatic fostul ministru al Culturii. Pentru politica liberală din acești ani, Theodor Paleologu a propus termenul de „imbecilitate piramidală” și susține că dacă în 2016, PSD a avut o victorie istorică, în 2024, dacă liberalii nu schimbă nimic, social-democrații și-ar putea depăși propriul record de alegători.

Pe cine a votat Theodor Paleologu din toată inima?

„O singură dată în România am votat din inimă cu cineva, fiind convins că este foarte bun pentru jobul ăsta. O singură dată: în 2019, în primul tur. În rest, niciodată nu am putut să fiu entuziasmat pentru cine am candidat. Să știți că ăsta a fost un motiv în 2019, pentru că n-am vrut să votez un imbecil și atunci am candidat eu pentru că oferta era groaznică. Și atunci am zis că vreau și eu să pot vota un om cât de cât inteligent așa că am candidat eu.”, a mai spus Theodor Paleologu.

