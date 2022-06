EXCLUSIV. Theodor Paleologu: Nu am vrut să votez un imbecil, așa că am candidat eu (VIDEO)

În noua ediție a podcastului „România lui Cristache”, care poate fi vizualizată pe canalul de YouTube EVZ Capital, Theodor Paleologu a scos la iveală motivul pentru care acesta a candidat la alegerile prezidențiale din 2019.

Fostul om politic spune că o singură dată a votat din inimă cu o persoană care candida la alegerile prezidențiale, acest lucru întâmplându-se în 2019. Mai precis, Theodor Paleologu a precizat că atunci a votat cu propria persoană, subliniind că nu i s-a mai întâmplat vreodată să fie entuziasmat pentru persoana pentru care a votat.

„O singură dată în România am votat din inimă cu cineva, fiind convins că într-adevăr este foarte bun pentru job-ul ăsta. O singură dată – în 2019 în primul tur. În rest, niciodată nu am putut să fiu entuziasmat de cel pentru care am votat”, a precizat Theodor Paleologu.

Oferta candidaților la alegerile prezidențiale din 2019 era groaznică

Pe de altă parte, Theodor Paleologu a mai spus că a candidat la alegerile prezidențiale de acum trei ani din cauză că oferta candidaților era groaznică. Din dorința de a vota cu o persoană „cât de cât inteligentă”, fostul om politic a menționat că a ales să fie și el unul dintre candidații pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni.

„Să știți că ăsta a fost un motiv în 2019 pentru că nu am vrut să votez un imbecil și atunci am candidat eu pentru că oferta era groaznică. Atunci pur și simplu vreau și eu să pot vota un om cât de cât inteligent, așa că am candidat eu”, spune Theodor Paleologu în podcastul „România lui Cristache” de pe EVZ Capital.

Amintim că alegerile prezidențiale din 2019 au avut loc în două tururi, unul pe data de 10 noiembrie și celălalt pe data de 24 noiembrie.

La momentul respectiv, mai multe personaje politice importante și-au anunțat candidatura, acestea fiind: Viorel Cataramă, Viorica Dăncilă, Theodor Paleologu, Dan Barna, Klaus Iohannis, Kelemen Hunor, Mircea Diaconu, Sebastian Popescu, Ramona Bruynseels, Cătălin Ivan, Bogdan Stanoevici, John Banu, Alexandru Cumpănașu și Ninel Peia.

În urma primului tur, cei mai votați au fost Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis, acesta din urmă câștigând turul doi al alegerilor prezidențiale din 2019. Astfel, Klaus Iohannis a fost reales de către români pentru a ocupa funcția de președinte al României până în 2024, atunci când vor avea loc următoarele alegeri prezidențiale.