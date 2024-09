În cadrul podcastului „Hai live cu Turcescu la 12”, din 25 septembrie 2024, difuzat exclusiv pe canalul de YouTube „HAI România!”, jurnalistul Robert Turcescu i-a avut ca invitați pe Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră. Aceștia au discutat despre simulările de atac nuclear efectuate de Rusia asupra Londrei, evidențiind implicațiile alarmante ale amenințărilor nucleare în contextul războiului ruso-ucrainean.

Robert Turcescu și cei doi invitați au discutat despre ceea ce înseamnă aceste amenințări pentru securitatea globală. Este Occidentul pregătit să sprijine Ucraina până la capăt, chiar și cu riscul escaladării conflictului într-un război nuclear? O discuție profundă despre teme sensibile, la care mulți aleg să nu se expună, dar care sunt esențiale pentru viitorul nostru.

Amenințările nucleare formulate de Rusia, simulările au stârnit îngrijorare în întreaga lume. Bogdan Comaroni a menționat că aceste simulări reprezintă o provocare serioasă la adresa securității globale. El a declarat: „Rusia își arată mușchii, iar Occidentul trebuie să fie pregătit pentru reacții imediate.” Discuția a abordat riscurile escaladării conflictului, subliniind importanța solidarității internaționale.

Robert Turcescu a ridicat un punct critic cu privire la vizita lui Zelenski în Statele Unite.

„Ce am văzut mi-a provocat o senzație de iritare. Deci Zelenski s-a dus în SUA după cum bine știți și uitați-vă ce se întâmplă aici într-o fabrică de armament. Zelenski, acest mega super star al planetei, marele Zelenski, (…) dă autografe pe obuze. La asta s-a ajuns!

Această afirmație a subliniat cum crizele pot transforma liderii în simboluri ale războiului, în timp ce companiile profită.

Această observație subliniază interesul economic din spatele conflictelor armate.

Turcescu a întrebat: „Ce se întâmplă dacă Rusia decide să folosească arme nucleare?” și a adus în discuție impactul devastator asupra civilizației.

El a adăugat că asemenea speculații sunt deja parte din conversațiile cotidiene:

„Pe de altă parte, de asta am zis că am avut un sentiment straniu, deoarece se vorbeste în momentul de fata despre moarte, bomba nucleara, nucleara tactice. Putin anunta asa: Pentru informare voastra, o racheta Sarmat ajunge la Strasbourg in 3 minute si 20 de secunde (…) și distruge practic tot acolo. După care la una din televiziunile ruse simulau, aratau ce se putea intampla daca o nucleara loveste Londra.

Erau calcule de astea reci, cinice de astea (..) mor vreo nu stiu cate de mii instantaneu, Londra e facuta cenusa. In general discutia asta despre bomba nucleara ea devenit o discutie care e ceva ce vorbesc astia la cafea (…) Despre ce vorbim noi astazi?

Pai, vorbim despre ce ar fi daca dau astia o nucleara si daca astia zic ca dau o nuclara unde la Londra mor noua milioane din opt miliarde, ce conteaza? Nu are nici un fel de (…) pistol cu apă, la revedere. Și după nouă milioane ce se întâmplă? Păi dau și ăia una și mor nouă milioane de ruși plus ucrainieni. Unde am ajuns?”