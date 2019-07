“Cine este Selly vrei să spui?”, a fost reacția tinerei mame, cu sprânceana ridicată, care m-a obligat să caut răspunsuri. Căci Selly părea a fi un nou curent, un fenomen național care acoperea generația de mâine… părea cumva viitorul. Iar predictibilitatea este extrem de importantă în business… și în viață în general. Așa că am căutat și găsit povestea din spatele lui… al fenomenului.

Mai întâi m-am documentat, apoi am prospectat Youtube-ul și rețelele de socializare, am citit sute de comentarii și impresii și la final m-am întâlnit cu Selly pentru un interviu unu la unu. Și iată ce am aflat.

Cum a început totul…

Andrei Șelaru s-a născut la Craiova și pe 28 februarie a împlinit 18 ani. Doar părinții, Aura și Jean, îi mai spun pe numele de botez. Pentru milioane de adolescenți, mai mari sau mai mici, el este simplu, Selly.

De mic copil a fost extrem de curios. Mintea lui agilă era într-o permanentnă căutare. Tatăl, de profesie inginer l-a ghidat în descifrarea tainelor roboticii și ale electronicii. De aici doar un pas până la pasiunea pentru programare și internet. La zece ani, Selly deja testa pe site-ul propriu aplicații create de el insuși.

“Când aveam cinci ani îmi doream să mă fac electrician. Apoi am trecut repede la televiziune. Voiam să mă fac orice are legătură cu acest domeniu. Prezentator, cameraman. Orice. Apoi am descoperit Youtube-ul și mi-am creat practic propria televiziune”.

Avea doar 11 ani când s-a filmat singur, pentru prima dată cu o cameră Toshiba primită în dar de la părinți, purtând un monolog. “După multe insistențe, părinții mi-au cumpărat o cameră video Toshiba. O luam peste tot, filmam tot ce vedeam, prin casă, prin vacanțe. Apoi am început să mă filmez pe mine, am descoperit Youtube-ul și așa a început totul. În primul clip m-am filmat contra luminii. Am fost praf, dar am perseverat și astăzi am ajuns unde mi-am dorit”, povestește Selly.

Ce l-a condus către 2 milioane abonați pe Youtube

Ceea ce părea un eșec avea să devină mai târziu un succes răsunător. De la 500 de abonați în primele nouă luni, la 1000 după ce alți vloggeri l-au promovat, la peste două milioane astăzi, când el îi promovează pe alții. Perseverența și multă muncă l-au condus către titlul de cel mai urmărit și cel mai notoriu vlogger din România. Astăzi își permite să aleagă singur brandurile pe care dorește să le promoveze.

Unele dintre filmulețele lui au deja zeci de milioane de vizualizări, iar în jurul său s-a creat deja o adevărată comunitate, o comunitate care-i așteaptă mesajele mai ceva ca pâinea caldă în perioada comunistă.

Publicul țintă: 10-25 de ani, dar în realitate el este o sursă de inspirație pentru o gamă mult mai largă de vârstă. Pentru generația de mâine el este cel mai puternic influencer, iar copiii se visează deja Selly. „Este o diferență destul de mare între abonați și fani. Am peste două milioane de urmăritori, dar cei mai mari fani ai mei sunt copiii cu vârste între 10 și 16 ani”, mărturisește vloggerul.

Nu și-a imaginat, dar a visat

“Eșecul temporar este ultimul pas înainte de success”, spunea celebrul autor american Napolen Hill, dar doar 10% din populație merge înainte, în timp ce restul de 90% rămâne blocată în acel eșec temporar și încearcă alte cărări. Selly se numără printre acei puțini oameni care au decis că vor avea succes pe drumul ales initial, cu entuziasm și pasiune. Și așa a fost.

“Nu mi-am imaginat că o să ajung aici pentru că nu ajunsese nimeni înaintea mea. Dar visam. Îmi doream. De-asta am și ajuns pentru că mi-am dorit să ajung primul.

Acum îmi doresc să mă mențin lider și să-mi extind conținutul și să spun povești cât mai complexe. Știi cum se spune, succesul e mai ușor de obținut decât de menținut”.

Citește întreaga poveste a lui Selly în numărul din luna iunie a Revistei Capital pe care o poți com

anda AICI.

Te-ar putea interesa și: