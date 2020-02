Victor Costache este unul dintre puținii români, complet atipici. A plecat din țară doar pentru ca zece ani mai târziu să revină și să aplice tot ce a învățat în străinătate, contribuind astfel la dezvoltarea medicinei în România.

Victor Costache a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Grigore T. Popa” Iași în anul 1999, iar un an mai târziu a plecat în Franţa, pentru a învăța de la cei mai buni. S-a specializat în chirurgie cardio-vasculară şi toracică, a lucrat în șase țări diferite, iar în anul 2014 a revenit în România, la Sibiu, unde a fondat cel mai modern centru de chirurgie cardiovasculară, la Polisano.

Nu de puține ori, el a reușit imposibilul, adăugând nu doar speranță, ci și viață pacienților cărora nimeni nu le-a dat nicio șansă. Revenit în România, Victor Costache nu a stat deoparte, operând pacienți doar la Polisano, ci s-a implicat activ în dezvoltarea medicinei, făcând demersuri peste demersuri către ministerul Sănătății pentru ca oamenii să beneficieze de condiții mai bune în domeniul sanitar.

Deși în Franța a fost primit în prestigioasa Academie Națională de Chirurgie, în România, deși a încercat din greu, nu a reușit să fie primit într-un spital de stat să opereze.

La începutul lunii noiembrie, Victor Costache a fost numit ministru al Sănătății din partea PNL. În doar trei luni, dintr-o somitate internațională în medicină a fost transformat de către mass media în răul suprem.

Am mers să-l cunosc personal pe domnul ministru și l-am rugat să ne răspundă cât mai clar unor întrebări simple, dar ale căror răspunsuri au fost permanent întoarse împotriva lui.

„Gândiți-vă că în România mor în fiecare an 1000 de copii din cauza lipsei centrelor de boli cardiovasculare, deoarece aceste centre au fost subfinanțate cronic timp de 30 de ani. Astfel nu s-au putut dezvolta specialiști, nu s-a putut dezvolta o rețea și pierdem 1000 de copii. În fiecare an statul român plătește între 130 și 140 de milioane de euro clinicilor din străinătate pentru afecțiuni care ar tebui să se trateze în România. Și ca dovadă că acest lucru se poate, bulgarii care și-au liberalizat spitalele și serviciile medicale și au sincronizat legislația lor cu cea europeană, așa cum facem și noi în momentul de față, plătesc numai 200 de mii de euro pe an. Deci diferența este de la cer la pământ”, a fost doar una dintre informațiile cheie pe care le-am aflat din interviul cu Victor Costache.

Redăm integral transcriptul interviului cu ministrul Sănătății.

De ce ați acceptat să fiți ministru?

Victor Costache: Am acceptat să fiu ministru deoarece eram la un vârf privind cariera și pe lângă experiența ca medic și chirurg, știți foarte bine că am experiență foarte bună și pe partea administrativă. Sunt director medical de 6 ani de zile într-un spital cu un număr și volum mare de pacienți, unde am reușit să fac o echipa multidisciplinară de top, care este recunoscută pe plan internațional. Spitalul a ieșit pe locul doi pe țară, în ciclul doi de evaluare a ANMCS. Este un control riguros. De asemenea, am o experiență bună pe partea de cercetare academică și pe fonduri europene, ducând deja câteva proiecte importante în cadrul Universității din Sibiu.

Deci toată această expertiză administrativă clinică și universitară a făcut ca PNL să-mi propună mandatul de ministru al Sănătății.

De ce ați mințit că nu sunteți remunerat de la Polisano, că operați pro bono?

Victor Costache: Nu am mințit. Într-un spital privat ai o parte fixă și o parte variabilă. Am renunțat la ceea ce înseamnă partea variabilă, adică plata pe procedură. Practic, intervențiile le fac pro bono și am o parte fixă, conform legii, pentru a putea activa în spital, pentru a putea avea o asigurare de malpraxis. Într-un spital privat nu poți avea contract de voluntariat.

De asemenea, eu sunt conferențiar universitar la Facultatea de Medicină din Sibiu, facultate de stat și trebuie să am un contract de integrare clinică cu un spital pentru a-mi desfășura activitatea. Conform legii învățământului, unitatea clinică dintr-o universitate, dintr-o disciplină clinică cum este disciplina mea chirurgie cardiovasculară, este spitalul. Deci eu îmi desfășor activitatea clinică, deci din cadrul facultății, în spital, conform acestui contract.

Nu în ultimul rând, valoarea contractului este sub grila de salarizare a unui medic primar. Este undeva între un medic specialist și medic primar. La televizor a fost prezentată evident cifra brută, dar netul este undeva la 11.000 lei. Brutul este undeva la 20.000 lei.

Avem o ordonanță, care a speriat tot poporul. Ordonanța a fost dată inițial de doamna Pintea, ministru PSD care a instituit această coplată, coplata fără limite. Dvs ce ați făcut concret?

Victor Costache: Ordonanța despre care vorbim din 4 februarie 2020 este o ordonanță de modernizare, de actualizare a legii 95, care are mai multe subpuncte. Unul din puncte, pentru că vorbeați de coplată, a fost de a proroga coplata care fusese introdusă prin ordonanța 27/2019 de către guvernul PSD. Acest guvern introdusese o coplată pentru spitalele private, dar fără să stabilească o limită. Dacă ne uităm în statele europene, toate coplățile spitalelor private sunt încadrate.

Noi am prorogat-o pentru că aceste limite nu se pot calcula în două luni. Practic noi am constatat când am preluat acest mandat următoarele:

nu calculase nimeni aceste limite;

nu calculase nimeni niște soluții de a micșora sau de a face să dispară această coplată care poate avea un impact negativ asupra populației din România.

Dacă reușim să creștem, așa cum s-au angajat toate partidele care s-au succedat la cârma României, bugetul alocat sistemului sănătății, prin creșterea procentului din PIB, practic vom avea un buget mai mare și la CNAS și vom ajunge să lucrăm la niște costuri reale, iar atunci coplata nu mai are sens.

Punctul doi. Dacă această alocare bugetară suplimentară, care să sperăm că va avea loc și va fi implementată de anul viitor, dacă PNL câștigă alegerile și respectă rigoarea bugetară care a fost implementată de către guvernul Orban. Deci o să fie un buget mai mare la Sănătate și o să meargă pe costuri reale. Dacă nu sunt acoperite aceste costuri reale în sănătate, putem veni cu un al doilea mecanism de limitare a coplății, care sunt asigurările de sănătate sau abonamentele de sănătate sau asigurările complementare de sănătate. Sunt mai multe mecanisme.

De exemplu, un pacient normal, vrea să se ducă să aibă o intervenție de apendicită. Cu noua ordonanță pot să ma duc sau la stat sau la privat și statul îmi decontează dacă ma duc la privat? Sau este vorba doar de anumite tipuri de intervenții?

Victor Costache: Oricum dinainte de ordonanță, pacienții pot merge și la stat și la privat. Ambele sunt în contract cu CNAS. Problema este că CNAS nu finanțează corect intervențiile. Toate intervențiile, atât la stat cât și la privat sunt subfinanțate. Spitalele de stat au un ajutor în plus față de cele private, deoarece majoritatea primesc investiții, tot ce înseamnă echipamente, lucrări, fie de la bugetul MS, pentru spitalele din subordinea MS, fie de la autoritățile locale, pentru spitalele aflate în subordinea autorităților locale. Actul medical este subfinanțat, spitalele publice primesc atât investiții, reparații, echipamente, salarii suplimentare și atunci reușesc să-și completeze bugetul. Spitalele private îți completează acest buget printr-o coplată.

Statul nu o să investească, evident niciodată, în echipamentele spitalelor private, dar statul poate ajuta să se instaleze un sistem de asigurări complementare sau abonamente suplimentare, pe care poate să le facă cineva opțional cu scopul de a accesa serviciile.

Acum nu se poate face acest lucru?

Victor Costache: Deocamdată nu există un sistem coerent în România care să funcționeze și care să ajute populația să se trateze și în spitalele private. De asemenea, acest tip de asigurări complementare, dacă este bine gândit, poate aduce și un plus de resurse financiare și spitalelor publice. De exemplu sunt intervenții care se fac și în spitalele publice unde s-ar putea introduce o coplată absorbită de aceste asigurări complementare. Acest lucru funcționează în Europa. De exemplu mergeți să vă faceți o reconstrucție mamară sau intervenție estetică într-un spital public, într-o secție de chirurgie plastică, o intervenție de ORL, o intervenție de corecție a nasului, o intervenție de lifting facial.

Aceste intervenții se pot face foarte bine și în spitalele publice din România, se poate prevedea o coplată și aceasta ar putea interveni asigurările complementare, care ar aduce după cum vedeți și un plus de venit spitalelor publice.

De ce ar mai beneficia în plus pacientul în aceste asigurări fără cele complementare?

Victor Costache: Vedeți, aici a fost debilitatea și stângăcia și lipsa de profesionalism a guvernului PSD. A introdus această coplată fără să definească ce ar putea interesa această coplată. A introdus termenul fără a defini, fără a crea un cadru în jurul funcționării acestei coplate.

Deci PSD a vrut până la urmă să privatizeze sănătate?

Victor Costache: Într-un fel. Noi de când am preluat acest mandat am încercat să soluționăm rapid această problemă. Este o problemă complexă care nu se poate rezolva în două luni. Practic, de când am preluat mandatul, am conștientizat acest cadou otrăvit care fusese făcut atât spitalelor private cât și populației din România.

De aceea am demarat de la sfârșitul lunii noiembrie, la inițiativa noastră, am așezat la aceeași masă, Uniunea Asiguratorilor, sindicatele spitalelor private, specialiști de la CNAS, specialiști de la MS. Fiind nevoie de o soluție la o problemă complexă într-un timp scurt, încă nu s-a găsit nicio soluție. Negocierile și discuțiile continuă dar se avansează bine pe subiect. Rezultatul, deja avem unul parțial. În martie va fi realizat cred la Palatul Parlamentului, împreună cu Comisiile de Sănătate, un eveniment la care vor participa toți acești actori, pentru a se prezenta diverse modele de lucru pe asigurările de sănătate.

Guvernul PNL a prorogat de un an de zile această coplată pentru a se lăsa timp celor care intervin în această decizie și populației din România, să adopte o decizie justă și o soluție corectă pentru această problemă complexă.

Ce planuri aveți mai exact cu Sănătatea? Vreți să privatizați Sănătatea cum spune PSD? Care e proiectul dumneavoastră?

Victor Costache: În niciun caz. În primul rând scopul mandatului nostru este de a crește accesibilitatea pacientului la servicii medicale vitale. Știți foarte bine, raportul CE din noiembrie 2019 în care suntem deficitari în toate domeniile. Suntem chiar pe ultimul loc în Europa ca și sistem sanitar. Suntem un exemplu negativ de practici în domeniul medical. Unul din două decese din spitalele din România ar putea fi prevenite, având în vedere statusul actual al cunoașterii în domeniul medical.

Avem mai mulți piloni pe strategia noastră de sănătate. Evident vrem să întărim investițiile în infrastructură, aici intră tot ce înseamnă spital, aparatură medicală și dotare. Deci avem spitalele regionale pentru care am găsit resurse de finanțare din fonduri europene, dar aceste spitale vor fi gata undeva în 2027. Noi trebuie să venim cu soluții concrete azi pentru pacienții din România care mor. În paralel am lansat un plan de modernizare al spitalelor prezente din România, tot prin fonduri europene, de la Banca Mondială, Banca Europeană de Dezvoltare.

De asemenea, am lansat o remodelarea a bugetului CNAS pe priorități. Vrem să întărim programele naționale de sănătate. Dacă ne uităm în programul național de oncologie, lipsește un program în care să fie împletite detecția precoce a cancerului cu chirurgia, cu scoaterea tumorii.

Înainte de aceasta, omul de rând, în urma reformei pe care doriți dumneavoastră să o faceți, va avea acces mai puțin?

Victor Costache: Dimpotrivă. Pe scurt. Pacienții din România care au cele mai frecvente și grave probleme de sănătate, mă refer la cancer și boli cardiovasculare, nu mai trebuie să scoată niciun ban din buzunar, oriunde s-ar duce, în spitalele publice sau în cele private.

Și sunt suficienți bani? Aceasta este o altă critică, că bugetul nu ar putea să suporte aceste costuri.

Victor Costache: Dacă vă uitați la bugetul care este alocat pe consumul de medicamente, raportat la bugetul alocat pe servicii medicale, bugetul pe servicii medicale este unde de 10 ori mai mic.

Și noi tot nu avem medicamente pentru că în spital tot noi trebuie să le cumpărăm

Victor Costache: Nu avem medicamnete pentru că tot PSD a impus această taxă de clawback care distruge importatorii și producătorii de medicamente și 2000 de molecule au dispărut din România.

De ce au introdus această taxă?

Victor Costache: Au introdus această taxă cu scopul de a frâna consumul de medicamente. Această taxă a crescut artificial de la an la an, introducându-se arbitrar niște molecule noi. Introducându-se moleculele noi care nu aveau un mare beneficiu terapeutic pentru populație, aduceau poate un beneficiu celor care le-au introdus în schema de decontare.

Astfel avem un buget foarte mare alocat consumului de medicamente și un buget foarte mic care este pe servicii.

Veți da un buget mai mic pentru medicamente?

Victor Costache: Nu. Rămâne același buget pentru medicamente. În fiecare an introducem medicamente noi pe piață, dar anul acesta se introduce un mecanism mult mai profesionist de evaluare a eficienței a moleculelor care intră pe piață, peer review.

Ideea centrală este că pacienții care au cancer și boli cardiovasculare etc. vor fi tratați gratuit, la costuri reale, oriunde pe teritoriul României. Dacă reușim să ne ducem reforma la capăt, în câteva luni. Eu zic că este un pas mare înainte care o să ajute atât pacienții cât și dezvoltarea medicinei de înaltă performanță din România.

Gândiți-vă că în România mor în fiecare an 1000 de copii din cauza lipsei centrelor de boli cardiovasculare, deoarece aceste centre au fost subfinanțate cronic timp de 30 de ani. Astfel nu s-au putut dezvolta specialiști, nu s-a putut dezvolta o rețea și pierdem 1000 de copii. În fiecare an statul român plătește între 130 și 140 de milioane de euro clinicilor din străinătate pentru afecțiuni care ar tebui să se trateze în România. Și ca dovadă că acest lucru se poate, bulgarii care și-au liberalizat spitalele și serviciile medicale și au sincronizat legislația lor cu cea europeană, așa cum facem și noi în momentul de față, plătesc numai 200 de mii de euro pe an. Deci diferența este de la cer la pământ.

Faptul că ne-am distrus medicina de perfomanță ne-a adus în postura de a deveni Cenușăreasa Europei în tot ce înseamnă sistem sanitar și medicină de spital.

De ce vă atacă toată lumea, toată presa și orice spuneți este folosit împotriva dumneavoastră? Totul este scos din context în mod negativ.

Victor Costache: Asta o să-mi explicați dumneavoastră. Eu unul nu sunt neapărat om politic. Sunt un tehnocrat care cred sincer că am adunat o echipă care a reușit în trei luni să implementeze niște reforme importante, esențiale, care se văd. Gândiţi-vă la reforma rezidențiatului care am făcut-o în timp scurt. Numai dintr-o mai bună organizare și într-o reformă legislativă și administrativă am reușit să deschidem 44 de centre noi dacă nu chair 45, pentru că am mai deschis săptămâna aceasta. Astfel rezidenții din România nu au fost înghesuiți ca de obicei în centrele tradiționale ci au fost dispersați pe tot teritoriul României unde exista condiții și spitale moderne, inclusiv în spitalele militare și private.

Un articol spunea că de fapt nu figurați ca membru al Academiei Franceze de Chirurgie…

Victor Costache: Mă rog, ați văzut imaginile. Este o procedură. Întâi ești invitat să fii membru al Academiei Franceze, ții o prelegere, care a avut loc în data de 4-5 februarie 2020, consiliul permanent al academicienilor se întâlnește pe 5 martie și după aceea ești trecut pe site. Evident că durează.

Articolul spunea că v-ați dus pe banii ministerului în Franța…

Victor Costache: Tocmai că am avut confirmată de la ambasadă întâlnirea cu ministrul tot în data respectivă și a fost decalată de ministra franceză, în contextul unei întâlniri al CSAT-ului lor pe subiectul coronavirusului și a problemelor pe care le aveau. Erau greve pe reforma pensiilor. Din păcate acolo ministra Sănătății este și ministra Muncii. Atunci când am fost eu au început greve mari și atunci a decalat la o dată ulterioară întâlnirea. Oricum am avut întâlniri din sfera ministerului Sănătății pentru acordul de arși și pentru transplant pulmonar.

S-a spus că vreți să stopați transplantul, că vreți să cărați pacienții în străinătate în Franța la transplant pulmonar în loc să-l faceți aici.

Victor Costache: Ori n-am făcut nimic când am fost în Franța ori am făcut prea mult. Referitor la transplantul pulmonar, întâlnirea a fost la solicitarea Agenției Naționale de Transplant și a domnului Copcă, deoarece sunt categorii de pacienți, cum ar fi pacienții pediatrici și reintervențiile care nu se pot face în România. De asemenea și cazurile mai complexe. Pentru a nu lăsa pacienții din România să moară ne trebuie un sistem sanitar mai experimentat și un centru mai experimentat care să ne ajute.

Mai operați în weekend? De ce nu ați renunțat să vă dedicați doar ministerului?

Victor Costache: Mai operez doarece nu știam cât de lung este acest mandat. Operez în singurul centru de boli cardiovasculare din regiune, avem un număr foarte mare de pacienți și era foarte important să-mi susțin și să nu-mi abandonez echipa, pacienții și activitatea pe care o iubesc foarte mult. Ce pot să vă garantez este că îmi voi relua imediat meseria după terminarea acestui mandat și nu numai în weekend.

