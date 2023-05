Petre Daea: Ori suntem în UE, ori în afara ei. Când luăm bani de la UE este în regulă, când nu ne mai convine nu mai este

Petre Daea a explicat, în cadrul podcastului de pe canalul „HAI România!”, că deciziile luate unilateral de unele state de blocare a exporturilor realizate de Ucraina au fost ilegale şi ţările respective vor plăti acum pentru asta.

„Polonia a blocat degeaba, pentru că a vrut să răspundă electoral. Atunci când iei o asemenea măsură te gândești la consecințele ei. Polonia și celelalte state au luat această măsură unilateral. Iar această măsură în raport cu normele juridice internaționale a fost ilegală. O spune Comisia Europeană.

Între Uniunea Europeană și Ucraina există un acord de asociere, care este parafat de toate parlamentele statelor membre UE. Deci este un act care trebuie respectat. În acordul acela de asociere, apărut în 2014, se spune clar că se activează comerțul între Ucraina și UE.

Se deschid granițele comerciale între statele membre și Ucraina în anumite condiții stipulate. În acest acord care are valoare de lege se prevedea că se poate lua din Ucraina, fără taxe vamale, o anumită cantitate de cereale. Când se depășește acea cantitate intră taxele vamale, conform regulilor comerciale.

În momentul în care a apărut războiul și condițiile s-au schimbat, acele contingente au dispărut practic prin decizia CE, care înseamnă vot în consiliul de miniștri și în Parlametul European. Noul regulament a dat posibilitatea ca produsele din Ucraina să intre și să tranziteze țările UE

În momentul în care țările respective au luat măsuri unilaterale de stopare a importurilor, s-au poziționat în afara regulilor tratatului și s-au vulnerabilizat din punct de vedere juridic. Pe de o parte au fost obligați să își revină.

Ori suntem în UE, ori în afara ei. Când luăm bani de la UE este în regulă, când nu ne mai convine nu mai este”, a afirmat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Deciziile luate de Comisia Europeană pentru rezolvarea tensiunilor legate de produsele alimentare din Ucraina

Şeful de la Ministerul Agriculturii a explicat în continuare care au fost deciziile luate de către Comisia Europeană, care are dreptul de a face politica comercială a Uniunii, pentru a soluţiona disputa cu statele membre şi cum acest lucru vizează direct şi România.

„Din 7 milioane de tone care au trecut prin culoarul din România, din datele Comisiei Europene, 5 și-au continut drumul, iar două au rămas în România.

Fermierii, crescători de animale, în momentul în care au văzut o ofertă mai favorabilă ca preț la ucraineni sigur că s-au dus și au cumpărat de la ei. În România avem 152.000 de fermieri care practică zootehnia. Iar statul român nu poate interveni – ai dreptul de a cumpăra de unde dorești.

Astăzi nu se mai pot cumpăra produse din Ucraina pentru că a intervenit CE – este prerogativa ei să facă politica comercială la nivelul UE – și a spus așa: voi, cele 4 țări, dacă nu vă retrageți decizia, intrați în procedură de infringement și sunteți pasibili ca Ucraina să vă dea în judecată. Iar de pe data de 2 mai s-a oprit importul în toate țările.

S-a venit cu două soluții. Una juridică, prin care Uniunea a spus stop importurilor de porumb, grâu, floarea-soarelui și rapiță. Și o a doua măsură – o a doua tranșă de bani pentru a atenua efectele negative asupra fermierilor care au avut produse pe stoc.

Acum cerealele nu au voie să intre în România decât cu destinație precisă. Pentru toate mijloacele de transport, că este rutier sau feroviar, când intră în vamă se pune un sigiliu al vămii și se urmărește.

În țară nu mai au voie să intre decât acele produse pentru care s-au încheiat contracte și au fost plătite. Îi ajutăm pe ucraineni să treacă pe acest culoar. Am stabilit cu partea ucraineană să comunice în fiecare săptămână ce cantitate pleacă și la ce destinație merge”, a spus Petre Daea.

Despre situaţia Portului Contanţa: Trebuie să avem asigurate fluxurile și să nu ne prindă cu stocuri mari în magazii, pentru că vom intra într-un blocaj

Ministrul Agriculturii a oferit detalii şi despre activitatea Portului Constanţa, care nu are capacitatea logistică să primească toate grânele din România şi Ucraina. Petre Daea a explicat că, după discuţiile cu omologii săi din Ucraina şi Republica Moldova, se vor crea culoare separate de transport.

„Capacitatea logistică a portului Constanța nu este capabilă să ia toate grânele din Ucraina și din România. Acesta a fost și motivul pentru care Comisia a intrat pe norme excepționale de salvagardare, în care a spus trebuie să oprim importul în țările respective, să creăm culoar țărilor respective, și în primul rând României, ca fermierii noștri să iasă pe piață cu grânele. Care nu pleacă nici în Ungaria, nici în Serbia, nici în Ucraina și se duc la Constanța.

Întăietatea la export este ordonată – am discutat cu ministrul ucrainean al Agriculturii și ne vom întâlni și cu cel din Republica Moldova, iar regula este prioritizarea. Facem culoare separate, în care să știm exact ce este pentru români și pentru ucraineni. Trebuie să fim atenți și să avem răbdare.

Premierul a semnat o scrisoare către Uniunea Europeană în care a solicitat să se găsească alți bani din afara politicii agricole comune și să se aloce bani pentru investiții astfel încât să putem face față unui aflux de cereale. Pentru că, dacă rușii rămân pe această poziție și blochează exporturile, ucrainenii sunt închiși, iar gura lor de ieșire este Constanța, ca și în cazul nostru.

Vom vedea la timpul potrivit ce soluții vom adopta, avem în vedere mai multe scenarii pentru că nu putem știi care este reacția Rusiei și dacă acel canal mai poate funcționa sau nu.

Dacă este război vom avea probleme în continuare, de aceea trebuie să ne adaptăm condițiilor pe care le avem și să găsim soluții suplimentare. Trebuie să găsim soluții reale, să ajutăm fermierii români, dar să respectăm regulile și legile.

Problemele de anul acesta sunt în curs de rezolvare, întrucât interdicția este doar până pe 5 iunie. După această dată trebuie să vedem ce facem, care este situația, pentru că vin grâne. Noi peste două luni intrăm la recoltat pe 2 milioane de hectare de grâu și atunci trebuie să avem asigurate fluxurile și să nu ne prindă cu stocuri mari în magazii, pentru că vom intra într-un blocaj.

Am avut zeci de întâlniri pentru a determina această decizie luată de către Comisie. Și premierul și președintele țării au acționat pentru a rezolva problemele pe care le are România în domeniul valorificării cerealelor din cauza războiului. Războiul are multe ramificații și trebuie păstrată liniștea socială”, a mai declarat ministrul Agriculturii, în cadrul podcastului realizat de Ionuţ Cristache.