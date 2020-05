Dragoș Petrescu a mai anunțat că în cursul zilei de joi vor fi publicate normele de aplicare a legii stării de urgență pentru organizarea teraselor.

Dragoș Petrescu despre reducerea chiriilor la jumatate pentru perioada crizei Covid-19

„Este o situatie grava. Am studiat problema chiriilor si m-am uitat la clauza de forta majora. Daca vrei sa aplici forta majora ai o perioada in care poti sa ceri chirie zero, dupa care se reziliaza unilateral contractul. Avem o situatie dificila pentru ca dreptul constitutional la proprietate e garantat si orice masura luata de Guvern este subiect de proces”, a declarat patronul City Grill.

Dragoș Petrescu le recomanda antreprenorilor să fie foarte atenți și să respecte măsurile impuse chiar dacă acest lucru implică un cost suplimentar. Patronul City Grill consideră că este singura șansă pentru a supraviețui, având în vedere că virusul va persista și trebuie să „învățăm să coabităm” cu el.

„Trebuie sa invatam sa coabitam cu acest virus. Cred ca antreprenorul trebuie sa fie atent la regulamente pentru ca afacerea si linistea lui depinde de aceasta. Le recomand sa fie atenti si sa se conformeze chiar daca va aparea un cost suplimentar. Trebuie sa ne asumam acest cost pentru a supravietui. Dusmanul cel mai mare este teama clientului. Este o frica pe care noi trebuie sa o temperam”, a mai spus Petrescu.