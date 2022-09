În cadrul podcastului EVZ CAPITAL, jurnalistul Doru Bușcu a vorbit și despre alegerile prezidențiale din România care vor avea loc în 2024.

„Apare și problema președinției. Se discuta cu mult înainte, cam cu 2,5 ani. Arată frustrare și îngrijorare.

PNL pierde puncte cu Ciucă. Guvernare împotmolită. Tehnicile din iarnă îl depășesc pe Ciucă. Ideea că Ciucă va fi și candidatul la președinție îi îngroapă pe peneliști. Devine tot mai clar că Ciucă nu are șanse de câștig nici singur. Cu calitățile lui personale, nu au cum. Dacă el va face o pauză din aia lungă, se va încheia glorios.

Nu e cazul să-l țină pe Ciucă prea mult. Au o problema pe cine pun. Nu cred că este o soluție. Cred că liberalii se vor orienta spre ajutor extern. Nu prea există resurse în partid. Se numără civilii. Partidele sunt dominate de serviciile secrete. Toate put de securiști.”, a spus Doru Bușcu.

Mircea Geoană, noul președinte al României?

De asemenea, jurnalistul a vorbit și despre șansele pe care le are Mircea Geoană la viitoarele alegeri prezidențiale din 2024. Ar putea fi Mircea Geoană următorul președinte al României?

„Are urechile ascuțite. Și le poate pleca spre binele poporului. Poate a fost și altfel făcut pactul. Pentru mine este clar că alegerile din 2009 au fost furate. Știu foarte bine ce s-a întâmplat. Știu și despre tipul de șantaj care s-a făcut asupra lui Geoană. Era un om foarte santajabil. Toți oamenii politici sunt santajabili. Din orice se poate face un dosar și intri la zdup. Dacă ai de ales între a intra la pușcărie și a stă liniștit într-un rol care poate deveni internațional, nu te mai dai cu fundul de pământ că să te lupți pentru libertatea ta electorală.

Geoana revenind în actualitate are un traseu foarte interesant. Îl ajută și conjunctura dacă vrea să candideze. El trebuie să fie proiecția unchiului din America. Geoană trebuie să fie unchiul din America.

Geoană are șanse. Dacă îl pui lângă Ciucă și Ciolacu, Geoană are puncte în fața lor. Are niște avantaje. Are o experiență politică internă mai puțin la zi, dar ne uităm la Iohannis, nu-ți trebuie nicio experiență. Trebuie respectate 2 condiții: prima să sune telefonul de la Washington și al doilea care este dependent de acest telefon este ca PSD să îl sprijine. Fără un partid precum PSD-ul în spate, Geoană nici nu intră în discuție în aceste alegeri pentru că ar face 4%. În momentul asta, în PSD există un lider incontestabil al candidaturii la președinție și anume Ciolacu.

Dacă Geoană ar fi ministru de Externe pentru că are în telefon telefoanele altora. Contează enorm acest capital. Industria este un substantiv care se reconsidera acuma. Nu se mai face cu cazane și furnale, dar se face cu cipuri și microcipuri.” a mai spus Doru Bușcu.

Ce se va întâmpla cu Laura Codruța Kovesi?

Jurnalistul publicației Cațavencii a ținut să vorbească și despre viitorul Laurei Codruța Kovesi, ca viitor candidat la alegerile prezidențiale.

„PNL poate să-și caute un candidat care poate să stârnească un val. Poate să fie Doamna Kovesi, care a negat acest lucru. Toate argumentele personale sunt în favoarea unei noi candidaturi. Va fi milionară în euro, e cu taxele platite de UE. Orice poziție de înalt funcționar este deschisă de la ONU la NATO. Va avea o pensie cum nici nu visează judecătorii. Dacă vine aici intră în mocirlă.

Dacă guvernarea se adâncește într-o criză socială, dacă facturile vor birui, orice discurs populist care nu poate să și demonstreze efectele. PNL se teme de spectrul arestărilor, mai ales că Kovesi a fost sub el, a fost o rotiță. Va ști unde să trimită și pe cine și vor fi niște saltuări de nici nu le vor simți. Și un sistem de teroare de 5 ani s-ar putea să dea satisfacție.

României nu îi lipsesc arestările. Arestările cred că au rafinat furtul. Nu a scăzut corupția în vreun fel. O avea păcatele ei, dar țara asta e bogată. Îi trebuie un interval de 10 ani de construcție în care oameni cu ambiții personale decente, nu în care sa nu fure, că asta deja e imposibil.”, a mai spus Doru Bușcu, în podcastul EVZ Play de joi cu Ionuț Cristache.