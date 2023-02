Un infractor de la Iași care pozează în profesor universitar s-a apucat de întocmit liste negre cu toți cei care refuză să stea drepți în fața mesajelor răspândite de propaganda de partid și de stat. Un trio de jurnaliști redutabili, Liviu Mihaiu, Robert Turcescu și Mirel Curea au comentat care sunt mizele listelor negre și cine e în spatelor lor.

Fenomenul listelor negre, care includ jurnaliștii ostili propagandei oficiale și „narativelor” oficiale, de la războiul din Ucraina la pandemie sau alte subiecte fierbinți de pe agenda zilei, ia amploare. Invitat în podcastul HAI România, jurnalistul Liviu Mihaiu a denunțat cenzura care se aplică în presa mainstream ziariștilor incomozi. Acesta a descris, de asemenea, mecanismele prin care jurnaliștii și influencerii sunt răsplătiți cu posturi călduțe și foarte bine plătite pentru propaganda favorabilă sistemului.

Cum prosperă ziariștii „prietenoși” cu statul paralel

„Sunt oameni care n-au cârâit niciodată la Securitatea lui Coldea, la Anticorupția lui Băsescu, niciodată la ceea ce înseamnă propaganda oficială. Oamenii ăștia așa se hrănesc. Ei câștigă enorm de mulți bani așa, scriind pe sute și mii de euro stipendiați de… Radu Carp a fost un băsist fanatic. (…) E aceeași rețea, rețeaua 2, de oameni care zic că OZN-urile există și acceptă tot ce vine de la Bruxelles și ne fac pe noi putiniști. Oamenii ăștia sunt plasați de statul paralel în sinecuri bine plătite. Ei zic că a fi suveranist înseamnă automat trădător. E o rețea a serviciilor secrete hrănită cu iluzii venite de afară.(…) Dan Turturică nu a vorbit niciodată de statul paralel, a ajuns directorul TVR. Laurențiu Ciocăzanu e șeful știrilor TVR. Oficioșii gen Digi 24 sau TVR nu te invită niciodată pentru că pentru ei nu exiști pentru că poți să spui ceva de statul paralel”, a explicat Liviu Mihaiu.

Turcescu: Am să-mi sun avocatul

La rândul său, jurnalistul EVZ Robert Turcescu a denunțat prigoana operată de sistem și acțiunile de intimidare pentru cei care îndrăznesc să rostească altceva decât „adevărul oficial”.

„Oameni buni, Fox News îndrăznește ceea ce, dacă s-ar întâmpla în România, CNA ar exploda. Tucker Carlson îndrăznește să spună că Joe Biden e senil. O spune în fiecare seară. Ia gândiți-vă că noi am îndrăzni să spunem ceva de genul ăsta despre Iohannis la televizor. În secunda 3 nu că ești luat la CNA, ești banat din tot ce înseamnă spațiu (n.red. – audiovizual) (…) Suntem vectorii propagandei. Am îndrăznit să spun de Hunter Biden, dar toată America vorbește de Hunter Biden. Am îndrăznit să spun că se fură din banii trimiși pentru Ucraina. (…) Nu mai avem o presă capabilă să scoată la iveală niște sforari din ăștia care au stat pitiți, au băgat banul gros la teșcherea”, a declarat Turcescu.

Cunoscutul jurnalist a anunțat, la finalul podcastului pe care îl găzduiește, că își va contacta avocatul pentru a intenta proces celor care îl calomniază.

Cum funcționează elita New Age-ului etic

La rândul său, jurnalistul Mirel Curea a reamintit că i-a dat deja în judecată pe profesorii universitari Sorin Bocancea și Constantin Ilaș de la Iași, care l-au menționat în cartea lor ca pe un antivaccinist notoriu, când în realitate jurnalistul EVZ a îndemnat în repetate rânduri românii să se vaccineze.

În context, Liviu Mihaiu a afirmat că mediul universitar este realmente „infectat de oameni ai sistemului”, de la Radu Carp la Brândușa Armanca sau Adrian Papahagi. Mai mult, SNSPA este o expresie „a elitei New Age-ului politic”. „Nu s-ar da în lături să omoare români pentru războiul altora, pentru New Age-ul etic”, a conchis Mihaiu în studioul EVZ-Capital.