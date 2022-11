În cadrul podcastului EVZ Play de la EVZ Capital, Ion Cristoiu a afirmat că scoaterea MCV nu are nicio tangență cu țara noastră. România începe să fie tot mai mult implicată în cea mai „mare problemă la ora actuală în UE”.

„Ridicarea MCV-ului nu are nicio legătură cu realitatea din România. Noi suntem a cincea țară contribuitoare în Ucraina cu arme, cu mercenari, cu bani. Noi nu spunem! Noi începem să ne implicăm tot mai mult într-o mare problemă la ora actuală în UE, adică Moldova. Moldova sub Maia Sandu este pe ducă. Dacă vă uitați la gesturile ei, sunt de Monica Macovei ajunsă președintă! Sunt scurgeri de informații în care membrii guvernului ei puneau la cale mai rău decât Dragnea. Ea la început a fost foarte prudentă, pentru că Republica Moldova nu este România, este trei sferturi rusificată. Are Transnistria. Ea a evitat să fie ,,zelenskizată”.”, a relatat jurnalistul Ion Cristoiu.

O problemă care ar putea să ne coste

„În Politico, a fost scris că Moldova este ultimul zid înainte de a veni rușii. Deja este limbajul lui Zelenski! Au avut loc demonstrații despre care s-au zis că sunt plătite. Ca cele din perioada lui Dragnea. Ei chiar sunt într-o situație dezastruoasă economic. E foarte important să știm că am primit misiune din partea EU si NATO să fim un fel de.. să încasăm în numele lor! Vă dau o știre. În ultima vreme, USR, PSD se duc acolo. Nu-i așa? Lor li s-a șușotit că e posibil să ne unim cu Moldova. Nu știu de ce! Atunci, dacă observăm, toate aceste acțiuni sunt într-un fel de finanțare a Republicii Moldova de către noi!”, a mai precizat jurnalistul.

Referindu-se la implicare României în procesul de a sprijini Republica Moldova în contextul crizei actuale, jurnalistul a declarat următoarele: „la ora actuală, trebuia să ne facă un soi de cadou, suntem în prima linie! Moldova, care este mult mai vulerabilă, ne vârâm mâinile în acea problemă. La un moment dat, dacă acolo situația se strică rău, amestecul nostru poate să ne coste. Vom trebui să suportăm niște greșeli pe care le face Maia Sandu.”, a spus Cristoiu în podcastul EVZ Play.

Suntem mai corupți ca niciodată!

„Ridicarea MCV nu are nici legătură cu România. Ni s-a dovedit! Ne dăm seama ce escrocherie a fost. Hai să fim serioși, luptă împotriva corupției! În condițiile în care suntem mai corupți ca niciodată, ridicăm MCV-ul! Dar, principala forță politică lovită este USR-ul. Tema partidului era că ne plângem la Bruxelles! Dacă ei nu schimbă discursul, nu iau și alte teme, s-a terminat!

Din acest MCV s-au hrănit ONG-uri, site-uri, televiziuni, lideri de opinie pentru că conducerile românești nu se uitau la opinia publică, ci la ce spune Bruxelles. Fac legile justiției. Se face o plânegere la comisia de la Veneția la adresa USR.”, a mai adăugat jurnalistul.