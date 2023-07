Ion Cristoiu: Normal era ca Marcel Ciolacu să declanșeze revoluția instituțiilor de control

„Cel mai mare psiholog al tuturor timpurilor este Shakespeare, singurii mari psihologi sunt scriitorii, eu nu am încredere în psihologi, dar nu e departe de nucleul manipulării, esența a ce s-a întâmplat în Voluntari este o esență tipic românească post decembristă. Niște tipi ca în orice domeniu din România, s-au gândit să facă niște bani înșelând statul și oamenii.

Căminele au fost de stat toate, la un moment dat s-au externalizat. Hai sa facem căminele de batrâni particulare și foarte simplu, în momentul în care iei un asemenea cămin, iei niște bani de la stat și tu zici ”Iau 100 de lei și le dau la aia 10 lei.” Simplitate uluitoare. După asta, toată această nebunie accentuată de domnul (Marcel) Ciolacu: tortura. Ei vor să ia bani.

Ideea de torturare a bătrânilor intră în conflict cu șmecherii. De exemplu, au primit o sumă de bani pentru îngrijitori.. în această nebunie să dovedit că presa română nu are nicio valoare pentru că în Franta începea o dezbatere, aduceau o îngrijitoare. Este cea mai grea meserie din lume.

De ce își dau copii părinți la cămine pentru că foarte mulți din ei încep să aibă probleme psihice la o vârstă înaintată și trebuia o îngrijitoare care să aibă 2.000 de euro pe lună pentru că ea în fiecare zi să o convigă pe bătrâna aia sa ia pastilele. Dacă am fi corecți, am analiza și am spune că și pentru un fiu, un astfel de părinte este dificil. Merge o zi, două, trei…

Acolo era o bătrână care se scăpe pe ea la 10 minute, eu nu îi justific, eu vă spun că trebuie să vedem cauzele. Dacă te vezi acolo că ai 8.000 de lei pe lună, o speli pe aia toată ziua. Dacă ai 3000 de lei… Prima constatare sinistră pentru România, când are loc un asemenea eveniment, primul lucru e să vedem de ce, normal era să facem o dezbatere, acei inspectori au trecut cu vederea pentru că erau ”căscăuzi” sau pentru că erau mituiți. Și ajungem la ce spuneam, normal era ca Marcel Ciolacu să declanșeze revoluția instituțiilor de control. Acestea sunt politizate de la un capăt la altul.

De ce instituțiile de control? Trebuia discutat apoi, normal era legea, s-a spus ca ăia au trimis niște fotografii la CASCO, la asigurări, când vă reparați mașina vine ală să fotografieze, de ce? Că ăla garantează. În urma acestui caz trebuiau să se tragă concluzii și să se ducă la modificări, este exact ca după Colectiv, s-au închis 100 de centre și de fapt bătrânii din ele suferă mai mult decât dacă nu ar fi avut mâncare pentru că au fost mutați, la 85 de ani e greu să te mute, te-ai obișnuit și cu mizeria, te-au mutat în alte orase ale țării. Emoția s-a concentrat pe Gabi Firea, după cei de la PSD au zis ”Hai să ne legăm și de Turcan”, dar pare ca e o emoție”, a declarat, miercuri, Ion Cristoiu în cadrul podcastului „Interviurile EVZ” de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Dosarul DIICOT a fost realizat doar de ochii presei, nu pentru a duce vinovaţii după gratii

„Nu mai există nicio concluzie privind funcționarea instituțiilor de control, nu s-a tras nicio concluzie legată de cum funcționează ăștia, dacă au nevoie de mai mulți bani, când vrei să faci un spital privat trebuie umblat la lege. Tot ce au făcut ei prin acest control a făcut mai mult rău, au mutat bătrâni încălcând orice regulă, iau mutat fără aparținători, iau mutat sub lumina camerelor de luat vederi în direct, au decăzut termenul de cămin de bătrâni.

E o nebunie. În această perioadă am exersat din nou, nebunia post decenbristă, în care nu poți să spui nimic, domnul Ciolacu, nu am putut să citesc stenogramele, cu toată stima, cel care a transformat o afacere de corupție, o afacere tipic românească. Nu diferă cu nimic de cei care au câștigat din refugiații ucraineni, nu diferă cu nimic de cei care au câștigat din pandemie, afacerea nu are legătură cu lagărele morții, cu tortura, este o afacere tipic românească. Unii au vrut să se îmbogățească pe spatele altora.

Un lucru incredibil care nu a fost investigat, au fost acuzați cei de acolo că au torturat bătrânii, că i-au drogat. Normal era ca în ziua descinderilor, ei să fie duși la IML. Știți când au luat probele? Alătăieri.

Pariez că procesul va dura, ăștia vor fi achitați pentru că acest dosar al DIICOT nu a fost ca să-i înfunde, ci pentru presă. Presa nu a trăit din investigații proprii, doar de acolo lua. Ăla care era sub acoperire nu urmărea să vadă cine cu cine, ci urmărea cu satisfacție să vadă, uite un alt moment în care un bătrân este bătut. Mai facem o pagină de proză. Nu a fost un dosar făcut ca ăia să fie condamnați. Hai să facem ceva, le dăm pagini la presă. Dacă putem trage o concluzie, este o țară tristă”, a încheiat el.