Să ne imaginăm că Austria și-ar fi dat acordul în ultima clipă. Intram în Schengen?! Nu! Că Olanda, deși declarativ ne-a acceptat, votul lor împotriva Bulgariei ne-ar fi îngropat și pe noi. Și atunci cine mai era de vină? Toate răspunsurile au fost date în podcastul de luni de pe canalul de YouTube EVZ-Capital, unde Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe Ion Cristoiu.

Despre alegeri anticipate, manipulare și Austria

„Această reușită a manipulării de 2 lei ne arată un lucru, nu mai mergem la vot în 2024, deja s-a votat, Ciucă va fi președinte. Ce legătură are OMV cu cancelarul Austriei? Asta este o chestie tribală, este jenant. Orice popor se întreabă care e afacerea. Am văzut tot felul de hoteluri care nu mai primește austrieci, și? Nu mai face escală Ilie Dumitrescu în Austria, și? Cade Austria?

Eu am spus că acea emisiune din 18 noiembrie este foarte importantă, nu dăduse un interviu, el a comandat, la 2 minute apare în Kurier același text, el a dat un semnal de alarmă. Eu am fost tras pe sfoară pentru că am crezut că este un semnal de șantaj. El spune că nu e de acord cu extinderea Schengen, apoi pe 23 vine cancelarul care se duce în vizită în Croația și confirmă acest lucru.

Dacă eu m-am prins că e ceva în neregulă de ce nu s-au prins și alții? Unde e SIE? Nu a avut nicio reacție niciun politician, niciun canal TV. M-am interesat eu duminică și mi-sa spus că li-sa transmis (televiziunilor) să fie mucles, că se aranjează. Luni vine OMV, păi domnul Klaus Iohannis nu putea să spună într-un comunicat oficial ceva. În această perioadă nu se agită Aurescu, singura persoană pe care o trimitem noi este Bode pe 23 noiembrie.

În momentul în care ei au anunțat pe 18 noiembrie, era clar. La nivelul președinției era suficientă o simplă analiză a acelei emisiuni. Analiza declarației arăta că era făcută intenționat și brusc. Bode s-a dus să convingă cu niște hârtii, Klaus Iohannis trebuia să facă turul tuturor capitalelor, să îl sune pe Scholz, pe Macron, pentru că ei ne-au promis. Ajungem la un alt mister, el s-a dus în Lituania și a spus că 8 decembrie nu e capătul. A zis că nu e nici un capăt de țară, deoarece vom intra în martie, și a spus că nu vom forța votul. „, a spus Ion Cristoiu în cadrul podcastului EVZ-Play.

Adevărul despre Klaus Iohannis

„A doua zi Iohannis se duce în Lituania și face declarația, și aici vin întrebările. L-a sunat Bode și i-a zis ceva? Acesta este un moment mare, un moment istoric, dacă noi nu am intrat în Schengen nu am intrat nici în UE cu adevărat, adevărata aderare vine când ești acceptat și în Schengen.

Pe 2-3 decembrie s-a dus la un forum PPE în Atena, acolo erau toți liderii PPE.

Acolo trebuiau să se întâmple două lucruri, să forțeze o întâlnire, sau să ne spună nouă că a încercat și nu a putut. S-a întâmplat alt lucru, el minte, nu s-a mai întâlnit cu cancelarul austriac. Pentru că vineri seara la ora 21 la o emisiune al trustului Kurier cancelarului i se ia un interviu foarte interesant pe tema Schengen, unde a dat un semnal clar pentru Iohannis.

Pe 25 a mai fost un consiliu JAI unde Austria au cerut niște măsuri, UE anunță Comisia că le-a rezolvat. Cu toate acestea Austria nu cedează. Pe 7 vine Ciucă și spune că mergem la vot. Din textul lui Ciucă și a lui Bode reiese că ei știau că nu intrăm și atunci au pus la cale diversiunea cu Austria. Au că se duc acolo, noi precum nu intrăm, și după asta urmează cumplita manipulare de a doua zi de la Digi, că Germania votează împotriva Croației, când de fapt era pauză de masă acolo.

Ca să se salveze ei au făcut o crimă, în momentul în care tu nu pui Schengen pe ordinea de zi, puteai să o ceri în martie, deci ei știau. A fost salvarea cadavrului politic a lui Klaus Iohannis. Lui Iohannis nu i-a ieșit nimic, România educată nu, vizele americane nu. Acum trebuie să vină răspunderea pentru cât ne-a costat. Neliniștitor este faptul că acești oameni sunt în stare să compromită România și să lase pe televiziuni toți imitatorii lui Șoșoacă”, a mai spus Ion Cristoiu.

„Dacă toată clasa politică este dictată de la Kremlin, și Iohannis e omul lui Putin”

„Mă uitam la pericolul acesta care este aproape legitimat de stat. Cum poți aplauda blocarea unui business privat? Se duce Simion mâine și ne dă afară și spune că face el emisiune. La ce e bun statul român? Ce a vegheat statul? La ce sunt bune serviciile?

Iohannis este cel mai informat român, a premiat tot ce a prins de origine austriacă. Până acum Austria nu a fost a lui Putin, când Iohannis primea medalii de la Austria și organiza Târguri de Crăciun pe bani austrieci? Deci pe cale de consecință, Iohannis e pe filieră cu Putin. Dacă toată clasa politică este dictată de la Kremlin, și Iohannis e omul lui Putin.” a spus la rânsul său, Ionuț Cristache.

Nu a sesizat nimeni

„Pe 18 noiembrie eu am sesizat că e ceva în neregulă, să nu îmi spuneți mie că Iohannis și sistemul nu știau. Și de ce nu s-au agitat? Dacă în cele 2 săptămâni Iohannis făcea turul capitalelor europene dacă ar fi sunat, putea spune că a făcut ceva.

Pe 21 noiembrie la Cotroceni este primită o delegație OMV de la Viena. Iohannis trebuia să spună în comunicat despre opoziția Austriei, dar nu s-a spus. Sunt două posibilități: Ori el a știut, ceea ce nu cred, ori el nu a știut ceea ce e de neînțeles, ei au o mașinărie, SIE, SRI, și nu a sesizat nimeni, dar am sesizat eu.

Toți ambasadori străini trimit rapoarte diplomatice în țară, unde e Hurezeanu, ce a trimis el?”, a mai spus maestrul Cristoiu în cadrul podcastului EVZ-Play de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.