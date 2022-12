În anii ’90, Evenimentul Zilei ajunsese la un tiraj de peste 850.000 de exemplare, fiind cel mai puternic brand de pe piață. Cu siguranță nu există un jurnalist mai cunoscut decât Ion Cristoiu, în panorama postdecembristă a presei românești. Dincolo de articolele sale de opinie, de pozițiile luate ca invitat în mii de emisiuni și chiar dincolo cărțile sale, Ion Cristoiu este, înainte de toate, fondatorul celei mai spectaculoase școli de presă contemporană. Mulți ziariști, foarte apreciați azi, au trecut prin mâinile maestrului Cristoiu.

Ion Cristoiu primește premiul „Formatorul presei scrise românești postdecembriste” la Gala 30 de ani de Capital!

Declarațiile sale pe scena Galei Premiilor Capital:

„Vreau sa încep făcând un anunț, Cancelarul Austriei a anunțat că nu avem vreo șansă să intrăm în spațiul Schengen, la anul în primăvară poate vom avea vreo șansă, eu am aflat știrea asta primul, drept dovadă vă arăt ce înseamnă un gazetar. În primul rând, eu nu am 30 de ani de presă, acum știți cum e, eu am debutat în presă pe 13 decembrie 1967, împlinesc 55 de ani. Am deputat pe 19 ianuarie 1990 cu un articol împotriva lui Ion Iliescu, fiind un om care mereu a avut o problemă cu președinții. Este o serie de cărți, misiunea cea mai grea a jurnalistului este că riscă să greșească, eu am greșit susținând că am admis că sigur vom fi admiși în Schengen. Din alt punct de vedere vreau sa invit să încercați să reconsiderați personalitățile de la vremurile respective, erau cu adevărat personalități înainte. Noi trebuie să regândim ca istorici toate locurile în care ne-am înșelat. Vă mulțumesc din suflet pentru premii, și încă o dată te naști ziarist pentru că te naști curios.”