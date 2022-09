Elveția se numără și ea printre țările care riscă să se confrunte cu o criză energetică. Drept urmare, ministrul Energiei, Simonetta Sommaruga, a venit cu un set de recomandări.

Acesta le-a cerut cetățenilor săi să opteze pentru un duș în doi. Ea a menționat că deși acest lucru ” nu este confortabil” după o anumită vârstă, el va avea ca efect economisirea energiei. „Știu că dușul în doi nu mai este confortabil pentru toată lumea după o anumită vârstă”, a spus aceasta.

Robert Turcescu, Mirel Curea și Victor Ciutacu au comentat și ei recomandarea venită din Elveția. Jurnalistul Robert Turcescu susține că a vrut să urmeze sfatul ministrului, însă a fost mult prea complicat.

Efectele recomandărilor privind ”dușul în doi” venite din Elveția

Deși un ”duș în doi” poate părea romantic de la distanță, în realitate, jurnalistul și soția sa au întâmpinat câteva probleme, iar mai apoi s-au convins că acest lucru nu prea este posibil.

„Mi-am trezit soția aseară să fac duș. De boicei, când fac duș, îmi ia vreo patru minute. Dacă doamna Simonetta Sommaruga a zis să facem împreună, i-am zis soției. Dar e complicat să faci duș în doi. După ce ne băgasem în cadă ea mi-a zis că nu se spală cu gelul meu de duș. Cum adică?, zic eu. Ne-am săpunit, ne-am enervat, era să alunec, cert este că a durat un sfert de oră, i-am stricat somnul soției. A fost o nenorocire întreagă. Atenție: e foarte complicat să faci duș în doi, nu e nimic romantic!

Am 77 de kg, nevastă-mea e subțirică, nu e vorba de loc, e complicat cu pasatul dușului, mie îmi place dușul mai răcoase, soția mea vrea cu apă mai caldă. Eu nu am cabină de duș, am făcut duș în cadă”, a spus jurnalistul.

La rândul său, Mirel Curea a confirmat că și pentru el ar fi dificil un duș în doi, având în vedere obiceiurile pe care le are. „Eu când intru în cabina de duș dau cu cotul în toate geamurile. Eu am obiceiul ăsta prost, mă cam spăl”, a mai adăugat acesta.

Statul român și recomandările privind consumul de energie

În discuție a intervenit și Victor Ciutacu. „Păi cum îl mai învingem mă pe Putin dacă ne facem duș cu toții?”, a adăugat el.

Mirel Curea susține că în opinia sa recomandările privind spălatul în doi sunt ineficiente și mai degrabă reprezintă o propagandă.

„În privința chestiei ăsteia cu dușul, sunt și proști, vin cu chestiuni de nici nu știu dacă funcționează pe la ei pe acasă. Propaganda cu dușul în grup, cu spălatul, sunt o propagandă total ineficientă”, a mai adăugat acesta.

La rândul său, Robert Turcescu susține că, deși se primesc anumite recomandări, în realitate, statul român vine cu anumite plafonări, iar populația nu mai înțelege nimic.

„Statul spune: faceți economie, dar în același timp, tot statul plafonează prețul la energie sau gaz. Dacă te supui și ajungi să te încadrezi în 250 KW/h, a spus jurnalistul.

La rândul său, Mirel Curea a vorbit despre facturile lunare, care sunt de mii de lei. „Mie îmi vin 2.500, 2.700 de lei facturile. Dacă apuci să te înveți spălat și curat te speri și cu apă rece, cu zăpadă, pentru că starea de curățenie a pielii dă o anume dependență. Dacă stai nespălat faci niște dermatite, PH-ul pielii intră într-un anumite echilibru chimic, nu poți să devii brusc nespălat. Dacă actorii ăștia de la Hollywood stau nespălați, așa să rămână”, a mai adăugat acesta.

Întreaga emisiune poate fi urmărită pe canalul de YouTube EVZ Capital.