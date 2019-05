Camelia Voiculescu ocupă locul 7 în Top 100 femei de succes din România, conform indicatorilor analizați de Capital și a fost desemnată cea mai puternică femeie din industria mass-media.

Camelia Voiculescu este discretă, curajoasă și umană. Nu îi place să fie în lumina reflectoarelor, stabilește obiective ambițioase, are o energie molipsitoare în le îndeplini și, nu în ultimul rând, este curioasă și plăcută în relațiile cu alții. Are doi copii pe care îi iubește necondiționat și care știu că pot să ii spună tot ce gândesc pentru că primesc libertate, sprijin și repere astfel încât să fie mereu pe drumul cel bun.

După ce a preluat rolul de președinte al celei mai importante platforme multimedia din România cu capital integral autohton, la doar 31 de ani, Camelia a fost în fruntea acestui grup atunci când a trecut prin cele mai dificile momente. Le-a depășit cu decentă, cu responsabilitate și cu rezultate de business bune. A ajutat-o în acest parcurs perseverența, intuiția și încrederea în viitor. Este fan Disney și al citatului “If you can dream it, you can do it.” (Walt Disney)

A început să lucreze în televiziune acum 19 ani în departamentul de știri. A preluat apoi coordonarea Antenei 1 și, ulterior, a celorlalte stații care formează astăzi Antena Group. În timp, a făcut multe schimbări în acord cu evoluția tehnologiei și a pieței, dar a păstrat valorile de bază: inititativa și spiritul antreprenorial, inovația, profesionalismul, satisfacția pe care o oferă rezultatele obținute în echipă și puterea de a depăși obstacolele care apar.

Urmând aceste valori, Intact Media Group a evoluat de la un canal TV (Antena 1) la o platformă multimedia ce include televiziune (Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy, ZU TV), radio (Radio ZU și Romantic FM), conținut digital (a1.ro, observator.tv, spynews.ro, tvhappy.ro, antenastars.ro, www.myzutv.ro), platforma de conținut video online – Subscription Video On Demand (antenaplay.ro) servicii online (lajumate.ro, homezz.ro, carzz.ro, jobzz.ro) și prinț (Jurnalul Național).

Camelia Voiculescu susține în primul rând investițiile în oameni, apoi pe cele în conținut și în tehnologie. Crede în capacitatea oamenilor de a inova și de a schimbă cursul lucrurilor și îi place să lucreze cu oamenii cei mai buni pe care îi încurajează să vină cu idei și să le pună în practică.

Miile de angajați și freelanceri ai grupului Intact, de la vedete, realizatori și personalități jurnalistice recunoscute de către public și industrie la foarte mulți profesioniști care fac diferența prin calitatea muncii lor, oferă telespectatorilor, ascultătorilor, cititorilor și utilizatorilor o experiență captivantă în fiecare zi. Mulțumită lor, Intact Media Group este lider de audiență.

Toată această construcție de 25 de ani reprezintă o baza solidă și îi dau motive Cameliei să privească cu încredere la dezvoltare pe baza coerenței în conținut, a excelenței operaționale și a unei culturi a excelenței creative și a performanței pe care le încurajează permanent. Aceasta este extrem de apreciată de angajații trustului, iar Alessandra Stoicescu, cea care a ridicat premiul în numele ei a subliniat acest lucru.

„Ca să existe însă trecut și viitor, cel mai important este PREZENTUL pe care îl împart acum cu cei mai buni oameni de televiziune și cărora le mulțumesc”, a spus Camelia Voiculescu.

Te-ar putea interesa și: