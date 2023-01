I-au lăsat ani de zile să facă bani

Robert Turcescu a declarat că, de fapt, este o adevărată mafie, iar în ceea ce-i privește pe frații Tate, aceștia au fost lăsați „ani de zile să facă bani, să facă proxenetism”.

„Îți spun eu ce e. În România, la ora actuală, producția de videochat a atins niște cote. Îmi povesteau niște oameni chiar implicați în fenomen în sensul în care furnizează echipamente de videochat, inclusiv senzoriale. Se creează decoruri. Se aduc toate instrumentele necesare. Și atunci băieții ăștia Tate care au făcut o căruță de bani din videochat au venit în România. De ce? Că marfă găsești în România și pentru videochat și pentru scos fete la produs.

Asta e nenorocirea, asta e țara. I-au lăsat pe ăștia luni de zile, ani de zile să facă bani, să facă proxenetism. Auzi, păzeau ăia poarta cu armele. Aveau gărzi ca fetele să nu iasă să nu zică. Și vin ăia de la DIICOT și zic că i-am prins de la cutia de pizza. Să fim serioși. Este o mafie, este o nebunie. Ăștia vor ieși și nu vor păți absolut nimic. Păi până nu iese o fată din aia să spună că m-a bătut, m-a omorât”, a declarat Robert Turcescu.

Jurnalistul Dan Andronic punctează că s-au făcut bani serioși și nu este vorba doar de 20-30 de milioane de dolari, pentru că să ai acești bani „nu e mare șmecherie în rândul bogătașilor”.

„Singurul lucru pe care l-am remarcat e că toată lumea a scris despre arestarea fraților Tate. Am văzut așa BBC, CNN, The Economist, New York Times. Mă întrebam la un moment dat bă cine sunt ăștia. (…) Sunt niște oameni care aveau bani și când zic de ceva bani nu mă refer la nivelul României. Să ai 20-30 de milioane de dolari nu e mare șmecherie în rândul bogătașilor. Și spune unul din ăștia că peste 20 de milioane e cam același lucru. Între 20 și 80 nu e nicio diferență”, a declarat Dan Andronic.

Erau cunoscuți în mediul online

Pe de altă parte, Robert Turcescu punctează că Andrew Tate era influencer și era cunoscut în mediul online, de aceea s-a scris și atât de mult despre acest caz.

„Unul dintre ei era mare influencer. Se lua în gură cu toți neomarxiștii. De aia toată lumea a scris despre ei, că erau cunoscuți în mediul online. Aici a apărut toată șmecheria”, a punctat Turcescu.

De asemenea, Dan Andronic a spus că pe lângă partea cu proxenetismul, aveau și „rețete de păcălit proști”.

„75 de dolari ca să ai succes în viață. Rețete din astea de păcălit proști. Eu presupun că cineva mai cotiza, dar nu așa mult, că banii îi făceau prin proxenetism”, a spus acesta.

Amintim că, fraţii Andrew şi Tristan Tate, alături de alte două persoane, au fost arestaţi preventiv la finalul anului trecut de Tribunalul Bucureşti într-un dosar în care sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol.