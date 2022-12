Românii nu mai sunt stăpâni pe resursele lor. Dan Andronic: Putem fi stăpâni pe portofelele noastre

Jurnalistul Dan Andronic a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la cei cărora nu li se pare tocmai bună ideea boicotării firmelor austriece din România, asta după ce țara a blocat intrarea României în Spațiul Schengen.

”Unii cetățeni sunt deranjați de ideea boicotului companiilor austriece. Pe unii îi înțeleg, mănâncă suficient de mult de la străini, alții sunt triști că pierd poziția de apostol al nemulțumirilor, pe restul voi încerca să-i lămuresc”, notează jurnalistul Dan Andronic.

Putem fi stăpâni pe portofelele noastre

În mesajul de pe rețelele de socializare jurnalistul spune că românii nu mai sunt stăpâni pe resursele din țară, însă pot fi stăpâni pe portofelele lor.

”Așa cum am spus din primul moment, cred că la România TV, dar am repetat și la Antena 3, pe resursele noastre nu mai suntem stăpâni. Însă putem fi stăpâni pe portofelele noastre. Cu alte cuvinte, eu decid ce fel de produs cumpăr și atunci am dreptul să-i ignor pe cei care ne-au tratat ca pe niște iobagi”, mai scrie jurnalistul Dan Andronic.

De asemenea, acesta mai notează că ”austriecii nu sunt singurii care care o fac, dar din punctul meu de vedere sunt ultimii, nu numai în ordinea deciziei privind spațiul Schengen, cat mai ales din perspectiva miliardelor pe care le sug din România în fiecare an”.

Motivul pentru care este importat să existe o reacție la nivel individual

În continuarea mesajului, jurnalistul Dan Andronic explică motivul pentru care este importată o reacție la nivel individual.

”De ce cred că trebuie să avem o reacție, la nivel individual? Pentru că nu mai așa politicienii români speriați de un val care poate fi decisiv la alegeri ne vor băga în seamă! Numai așa politicieni români vor ridica privirea din pământ și vor spune că România nu e obligată să înghită orice mizerie politicianistă. Avem un singur avantaj: frica de votul nostru!”, se arată în mesajul de pe rețelele de socializare.

Așa cum era de așteptat, unii dintre cei care îi urmăresc activitatea din mediul online a jurnalistului Dan Andronic au lăsat diverse comentarii la postarea prezentată în rândurile de mai sus.

”Așa ar fi într-o țară cu democrație reală. Ministrul austriac de interne (de exemplu) a spus explicit că nu dă un vot pozitiv pentru România de teama electoratului. În România nu poate fi vorba despre așa ceva pentru că A.E.P. arată că „numărul total de alegători înscriși în Registrul Electoral este de 18.987.675 de persoane” iar I.N.S. a publicat rezultatele preliminare la recensământul din 2022 zicând că „populația țintă estimată la 01.12.2021 este de 19.023.542”. Carevasăzică minorii și celelalte categorii de persoane care nu au drept de vot în România sunt în cuantum de 35.867 persoane -fix. Este limpede că nu putem vorbi despre „electorat” în aceste condiții. Dacă luăm în calcul și vreo 3 milioane de români plecați prin cele patru zări ajungem la vorba lui Iosif Vissarionovici Djugașvili: „Nu contează cine votează, contează cine numără voturile”, se arată în unul dintre mesaje.

Însă acesta nu este singular. Un alt internaut spune că ”din importanta funcție pe care am avut-o în Ministerul Justiției la acea vreme, am făcut parte din Secretariatul Tehnic Central de la Guvern la alegerile din 1996, astfel că posed informații sigure, din primă sursă, despre organizarea și desfășurarea procesului electoral. Conform datelor oficiale, care nu au dispărut și care pot să fie ușor găsite de oricine este interesat, la acea dată numărul persoanelor cu drept de vot se situa cu puțin peste 16 milioane de români. Scădeți din această cifră sporul negativ al populației în cei 26 de ani care au trecut de atunci, scădeți milioanele de români aflați peste hotare și veți constata că votanți nominali la momentul de față nu pot să fie decât 12 sau cel mult 13 milioane de cetățeni români. De ce apar, astăzi, în datele statistice peste 19 milioane? Din mai multe și deloc binecuvântate motive, printre care : posibilitatea de a se jongla de către STS prin soft rezultatul alegerilor, posibilitatea de a se da ciolan de ros unui număr cât mai mare de așa-ziși ”aleși ai neamului” prin norma de reprezentare în Camera deputaților, în Senat și în consiliile județene și. nu în ultimul rând, reprezentativitatea în Parlamentul European și în alte instituții comunitare”.

Și cunoscutul Jean Maurer a lăsat un comentariu în care spune ”raționamentul este corect și de bun simț, și sunt total de acord…! Problemă este că dacă votăm opoziția, sunt de fapt tot ei, dar deghizați altfel…! Cred că vreo 2 milioane în stradă, nu ar fi de lepădat…!”.