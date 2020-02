În acest context, au fost utilizate tehnici vechi cu oameni care au făcut parte din serviciile de informații, cu rolul de a stopa ascensiunea liberalilor, a diminua popularitatea lui Klaus Iohannis și a ajuta PSD să revină. Sau cel puțin asta susțin sursele Capital, iar informațiile și documentele care au intrat în posesia noastră par să confirme același lucru.

Acum zece ani Guvernul Boc a picat tot după ce s-a încercat o reformă a Sănătății. Atunci s-a folosit un val emoțional centrat pe Raed Arafat și astăzi România se află pe ultimul loc în Europa la capitolul servicii sanitare. Suntem singurii care nu am evoluat în acest domeniu. Astăzi se încearcă fix același lucru. Distrugerea PNL prin minciuni aruncate în mass media pe o zonă sensibilă, sănătatea.

L-am contactat pe ministrul Victor Costache și l-am întrebat de ce crede că este atacat constant de întreaga presă.

„Acum trebuie să interpretăm tot acest lucru în contextul bătăliei electorale. Urmează acum alegerile și după cum știți tot ce înseamnă Sănătate este un subiect sensibil. S-a declanșat un reflex pavlovian, generat de o situație care s-a întâmplat în urmă cu 10 ani. La un moment dat președintele Băsescu a încercat o reformă în Sănătate care nu a fost comunicată foarte bine. Atunci pe o comunicare falsă și agresivă s-a răsturnat un guvern, PSD-ul a ajuns la putere și au urmat ani buni de dominație PSD în domeniul sanitar, speculând aceste frici. Aceste mesaje care sunt aruncate de PSD sunt complet false, dar de ceea ce nu țin ei cont este că au trecut 10 ani, lumea s-a schimbat, oamenii s-au săturat să fie mințiți și s-a văzut ce înseamnă 10 ani de guvernare PSD în domeniul sistemului sanitar. Am ajuns ultimul sistem sanitar din Europa, copii care mor, adulți care mor, bătrâni care mor, în fiecare zi inutil”, a declarat ministrul Victor Costache pentru Capital.

Cine este fostul ofițer SRI care atacă PNL

Lavinia Coțofană a fost ofițer SRI, între anii 2002-2014, colegă chiar cu Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI. Ulterior, cum numai în România se poate întâmpla, ea a devenit judecător. Doar că imediat a fost suspendată de CSM pentru că i-a permis soțului, Gheorghe Coțofană, un avocat condamnat pentru fapte de corupție, să vină în biroul său de la judecătorie, unde îi acorda acces la date confidențiale.

Când președintele Klaus Iohannis a semnat excluderea ei din magistratură, în noiembrie 2017, aceasta a fost foarte supărată și a promis răzbunare, au dezvăluit mai multe surse din anturajul acesteia pentru Capital. Informația este întărită și de mine întrucât în perioada în care lucram la Bugetul.ro mi-a spus același lucru. După eliberarea ei din funcție l-a atacat frecvent pe președintele României și i-a criticat deciziile.

Lavinia Coțofană figurează astăzi ca angajată full time a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu susținerea Gabrielei Firea, întrucât instituția se află în subordinea Primăriei Generale. De asemenea aceeași Lavinia Coțofană este angajată tot full time la Primăria Curtici și part time la Spitalul Colțea. Așadar Lavinia Coțofană este plătită din bani publici lucrând 20 de ore pe zi, în locuri aflate la sute de kilometri distranță.

În plus de toate acestea, ea mergea și la ministerul Sănătății, unde Victor Costache, mai degrabă tehnocrat decât politician a fost victimă sigură. Rolul ei pare a fi unul destul de clar în ecuație: deteriorarea imaginii Guvernului Orban și a PNL, utilizând o temă veche, cu care s-a mai dărâmat Guvernul Boc acum zece ani.

Contactată de Capital pentru a venit cu lămuriri pe subiect, aceasta a refuzat să răspundă.

Lavinia Coțofană este cea care furnizează informații către mass media, cu scopul de a-l denigra total pe actualul ministru al Sănătății și de a diminua procentele PNL folosind tema sănătății, speculată electoral de PSD acum.

De ce a angajat-o ministrul Sănătății pe Lavinia Coțofană, personaj controversat, care are un inel de 70.000 de euro și o avere uriașă dobândită în perioada în care lucra la SRI și pe care ea susține că a adunat-o din cadouri de la bărbați

„Doamna Coțofană a fost recomandată ca și consilier pe partea juridică din partea unui membru din Comisia de Sănătate din Parlament, iar domnia sa a prezentat un CV în care părea că are bune cunoștințe juridice. De asemenea, ni l-a prezentat pe soțul ei care este un fost cadru universitar în domeniul juridic și a fost angajat soțul ei ca și consilier onorific, iar doamna Coțofană îl însoțea, ea aplicând în paralel pentru diferite alte funcții în cadrul Guvernului. În paralel își însoțea soțul care era oficial consilier juridic al ministrului Sănătății.

Astfel doamna a avut acces la o parte din activitatea noastră și e-mail-urile pe care le-a prezentat domnia sa, în special celebrul mail către domnul doctor Andrei Baciu, era de fapt un mail cu un ordin de ministru la care lucrase soțul doamnei și doamna Coțofană, în calitate de consilieri. Acesta mi-a fost trimis mie, iar eu l-am retrimis către domnul Baciu, cu ei doi în CC. De aici faimoasa formulare: „dragă Andrei îți trimit mail-ul lucrat de prietenii noștri. Te rog pune-l în transparență”. Deci prietenii noștri sunt soții Coțofană. Întotdeauna îmi place să consider oamenii cu care colaborez ca și prieteni, dar nu întotdeauna după cum se vede în această situație.

Când preiei mandatul ministerului Sănătății ești imediat inundat de un ocean de probleme. În plus, echipa cu care lucram era destul de mare și întradevăr am omis să fac verificări în cazul acestei persoane care avea recomandări de la un membru al Comisiei de Sănătate. De asemenea, consider că nu aveam nimic de ascuns. Aceste ordine au fost într-o dezbatere publică mult mai intensă, dar este păcat că au fost inițial privite cu suspiciune, când ele sunt foarte clare și transparente”. a spus ministrul Sănătății pentru Capital.

Te-ar putea interesa și: