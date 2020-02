Și nimeni nu l-a contestat pe actualul ministru al Sănătății, până când o serie de articole năucitoare, publicate în ziarul Libertatea și semnate de Cătălin Tolontan, nu au aruncat în aer întreaga scenă politică. Brusc chirurgul super apreciat de toată lumea, Victor Costache a devenit ministrul cel rău. De ce? Cine a dat startul propagandei? Căci faptele prezentate, dacă sunt bine scuturate de efectele de PR, în fapt sunt nimic. Și dacă publicul face un efort de gândire realizează că a fost doar ținta unei manipulări perverse, făcute ca la carte, însă.

Sursele Capital, foarte bine informate, ne-au dat și numele celei care a dorit să-l distrugă pe Victor Costache și care i-a furnizat informațiile îmbrăcate în PR lui Cătălin Tolontan: fostul ofițer SRI, judecătoarea de o lună, Lavinia Coțofană, susținută și de deputatul USR, fostul brancardier cu studii precare, Emanuel Ungureanu. Informațiile provenite pe surse sunt întărite și de experiența proprie. Lavinia Coțofană a contactat și Capital cu aceleași texte ridicole, doar că publicația noastră a refuzat să publice dezinformări pompoase.

Consiliera cu un inel de 70.000 de euro. „Din cadourile SRI”

Cine este Lavinia Coțofană? Mai multe surse au povestit pentru Capital că aceasta i-a fost recomandată ministrului Sănătății ca o foarte bună juristă. Și cum acesta avea nevoie de buni profesioniști alături de el, a decis să colaboreze atât cu ea, cât și cu soțul ei, fostul avocat Gheorghe Coțofană. La acel moment, Victor Costache, lipsit de exeperiență politică, habar nu avea în ce se bagă. El era centrat doar pe reforma sistemului de sănătate și voia oameni în jurul lui care să-l ajute să facă asta.

Doar că în momentul în care și-a dat seama că lucrurile nu sunt nici pe de parte cum îi fuseseră prezentate, a decis să renunțe la contractul cu acest cuplu controversat la sfârșitul lunii decembrie. Lavinia Coțofană se visa secretar de stat în Ministerul Sănătății, așa că odată văzut visul spulberat a declanșat un adevărat tsunami contra lui Victor Costache.

În fapt rolul ei pare că fusese de la bun început să găsească informații despre Victor Costache pentru ca acesta să devină șantajabil. Doar că ministrul neavând contracte cu statul și trăind mulți ani în afara țării nu prea a avut de ce să se lege. Așa că a fabricat. Din păcate, prin penița lui Cătălin Tolontan, care probabil a căzut în capcană sau care poate a avut și el vreun interes.

Teoretic, Lavinia Coțofană fusese dată afară de Gabriela Firea în luna octombrie 2019, pentru că ar fi vrut să reclame la DNA corupția de la Spitalul Gomoiu. Ea avea funcția de director juridic la ASSMB. Doar că povestea a rămas undeva în aer și nimeni nu a putut dovedi nimic. Nu a luat o amploare atât de mare subiectul ca în cazul lui Victor Costache pentru că actualul primar al Capitalei este un politician de marcă și are mulți prieteni în presă.

Revenind la Lavinia Coțofană. Aceasta a fost ofiter SRI între anii 2002-2014, iar apoi, cum numai în România se poate întâmpla, a devenit judecător la Judecătoria Arad. Doar că imediat a fost suspendată de CSM pentru că i-a permis soțului, Gheorghe Coțofană, un avocat condamnat pentru fapte de corupție, să vină în biroul său de la judecătorie, unde îi acorda acces la date confidențiale.

În 2016, Lavinia Coțofană a fost dată definitiv afară din magistratură și dacă până atunci susținea că pe ea o protejează Klaus Iohannis și va redeveni judecător, ei bine când președintele a semnat decretul de eliberare din funcție al acesteia, ea a început să-l atace puternic pe șeful statului pe toate căile posibile. În stilul caracteristic.

Lavinia Coțofană este extrem de bogată. În perioada în care ea lucra la SRI a strâns o avere astronomică. Are în posesie chiar și un inel în valoare de 70.000 de euro. Numai din declarația de avere aflăm că are bijuterii de peste 240.000 de euro, 12 terenuri agricole şi intravilane, două case, două apartamente, două spaţii comerciale şi două garsoniere. Și altele probabil.

Averea colosală a Laviniei Coțofană: „Mi-au făcut cadouri bărbații!”

”Averea mea e dobândită legal. Femeile frumoase și inteligente primesc și cadouri. Mi-au făcut cadouri bărbații, apoi soțul meu. Eu nu am ascuns nimic. Poate sunt unii care nu-și trec averea pe declarație. Eu nu cred că un judecător bun trebuie să fie sărac. Eu am moștenit ce am sau am primit cadouri, cum v-am spus, în perioada în care am fost ofițer SRI. Soțul meu este la a patra căsătorie, a avut partaje, așa că bunurile declarate sunt ale mele. Mă tot atacă lumea că ba cu faptul că am fost ofițer SRI, ba că soțul meu a fost condamnat la patru ani cu suspendare pentru evaziune fiscală. După condamnarea soțului meu mi s-a sugerat să divorțez de formă. Nu vreau, pentru că nu cred în vinovăția soțului meu și de altfel am promovat o cale extraordinară de atac”, a fost reacția acesteia în perioada în care era judecător.

Pe 31 decembrie 2019, Lavinia Coțofană a scris către Capital că-l va acuza pe Victor Costache de conflict de interese, deși informațiile pe care le deținea nu reprezentau nimic din ce nu era deja public. Ulterior a mers la Libertatea prin interpuși, iar Cătălin Tolontan i-a preluat mesajul jenant, susțin sursele Capital.

Pe fondul scandalului marelui chirurg Beuran, fost ministru PSD, care a stârnit multe controverse, anchetele din Libertatea au fost preluate intens în mass media, cumva ca reacție la atitudinea lui Victor Costache care a trimis corpul de control la Spitalul Floreasca. Deputatul USR, Emanuel Ungureanu a avut și el un rol puternic în deteriorarea imaginii lui Victor Costache, mai ales că el se visează ministru al Sănătății și abia așteaptă să-i ia locul. Dar după ce Carmen Dan a fost ministru la MAI, nu ne-ar mai mira ca un brancardier să ajungă ministru al Sănătății. Totuși România normală îl preferă pe chirurgul de mare clasă Victor Costache, ministru.

Articolele Libertatea, scuturate de PR – un vid total

„Ministrul Sănătății lucrează și la clinica privată Polisano și mai ia și bani pentru asta. Este în conflict de interese”. Ce nenorocire! Ce expunere jenantă de fapte. Victor Costache a spus chiar el PUBLIC că nu renunță la profesia de chirurg și că va opera în continuare. Deci nimic nou, până aici. Unde este noutatea? Unde este ilegalitatea? Dacă nu operează, un chirug își pierde mâna.

Deputatul senator Tudor Ciuhodaru dădea interviuri când din Parlament, când din spital îmbrăcat în halat și nimeni nu s-a mai scandalizat. O armată de politicieni agramați care mai sunt și mari profesori universitari pe la facultăți private sau de stat și mai au și șapte afaceri (nu pe numele lor) în paralel nu sunt în conflic MORAL de interese? Dar ministrul Tudorel care avea vreo 4 joburi simultan nu mai era în conflict? Nici cei cu câte 7 pensii speciale și salarii de la stat nu sunt. Dar secretarii de stat, funcționarii care mai sunt și membri în vreo 10 consilii de administrație nu sunt? Sigur, ei nu sunt țintele nimănui (încă).

Ministrul Sănătății a vrut să favorizeze Polisano, privatizează sistemul public de sănătate. Alertă! STOP. Concret. Ce a făcut Victor Costache până acum? Pe fapte, nu pe vorbe.

A schimbat o regulă, care era făcută cu dedicație doar pentru unii. A permis accesul la fonduri și a spitalelor publice sau private care dețin un angiograf. Până acum erau două. Dar hai să ne uităm cam ce spitale/clinici private aveau două angiografe și cam cât de greu este accesul la pacienți la acestea. Cam cât trebuie să aștepte un pacient până la acest serviciu medical? Eventual până moare.

”Angiograful este un echipament medical scump, care ajunge si la 1 milion de euro. Pentru un spital privat nu-i deloc o investitie ieftina si nu multe astfel de spitale isi permit doua angiografe”, scrie jurnalistul Razvan Belciuganu.

Și cam aici se încheie toate investigațiile marca Libertatea. Mult praf oferit de la doamna Lavinia Coțofană, care probabil a avut misiunea să-l distrugă pe Victor Costache tocmai pentru că acesta vrea să schimbe lucrurile în România. Desigur că nu singură, ci împreună cu deputatul USR, Emanuel Ungureanu, care conform surselor Capital deservește acea parte a sistemului care ne ține pe loc de atâția ani.

Este timpul pentru oameni noi cu apucături noi în politică. De dinozauri și de descendenții lor ne-am cam săturat. Despre Lavinia Coțofană mai sunt multe de spus. Despre ea și despre sistemul din care pare că face parte și care nu are nimic de-a face cu integritatea, din păcate.

