Florin Cîțu i-a transmis un mesaj dur lui Eugen Teodorovici. Avertizarea a fost postată pe pagina de Facebook a liberalului și are legătură cu execuția bugeteră.

„Orlando, venim, suntem multi si #NuLuamPrizonieri

Teodorovici a dat ordin ANAF, la sfarsitul anului trecut, ca taxa auto sa nu se restituie in 2018. Sa se amane restituirea pentru 2019.

Daca taxa auto, luata abuziv de stat, se restituia CONFORM legislatiei in vigoare atunci deficitul bugetar pe cash ar fi sarit de 3% in 2018.

Vom avea o comisie de ancheta asupra executiei bugetare din 2018 care va arata si aceasta ilegalitate.

Teodorovici, ajuns acum baiat de casa al Vioricai, venim, suntem multi si #NuLuamPrizonieri

#RomaniaFaraPSDsiALDE #CuMainileCurate

P.S. In 2015 Teodorovici a fost cel care a venit cu OG 40/2015 prin care taxa auto incasata abuziv de stat se restituia in rate pe o perioada de 5 ani. Asta inseamna sa fii stat mafiot- iei banii dintr-o lovitura dar ii restitui in rate.”, a scris Florin Cîțu pe pagina de Facebook.

Te-ar putea interesa și: