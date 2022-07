În toamnă, Nicolae Botgros va organiza un spectacol în memoria soției sale

Deși a trecut un an de la moartea soției sale, Nicolae Botgros suferă în continuare după femeia iubită. Marele dirijor din Republica Moldova a mărturisit recent că decesul soției sale a lăsat un gol imens în sufletul său.

Joi dimineața, artistul a scris un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a specificat data la care îi va face masa de pomenire soției sale. Totodată, acesta a spus că, la sfârșitul lui septembrie, va organiza un spectacol în memoria nevestei sale, la care sunt invitați toți oamenii care i-au iubit cântecele populare.

„Ziua de astăzi îmi va rămâne în suflet până am să plec și eu… (la ceruri…). Acum un an în urmă, împreună cu Liduța, pe 7 iulie, am plecat la spital… și ea nu s-a mai întors acasă. Casa a devenit pustie și săracă. Credeți cum vreți, dar nu uitați, judecata vine în casa fiecăruia, eu unul nu mai am cuvinte… Tot ce pot face e să-i păstrez marea amintire…

Pe data de 26 iulie se împlinește un an de la deces, pe 21 iulie facem masa de pomenire, în toamnă, pe 27 septembrie, împreună cu Orchestra „Lăutarii” și Palatul Național (cu Andrei Locoman) v-om organiza un spectacol în memoria Soției Lidia… Desigur, sânteți așteptați toți cei care ați iubit-o și i-ați iubit și cântecele ei… Dumnezeu să o ierte…”, a scris Nicolae Botgros pe contul său de Facebook.

Lidia Bejenaru-Botgros s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani

Amintim faptul că Lidia Bejenaru-Botgros s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, pe data de 26 iulie 2021. Aceasta a fost solistă în prima formulă a Orchestrei Naționale de Muzică Populară ,,Lăutarii”.

„Lidia Bejenaru Botgros s-a retras în culisele veșnicie. Ziua de 26 iulie va rămâne o zi tristă în muzica populară. Lidia Bejenaru-Botgros, solistă de o viață a Orchestrei Naționale de muzică populară ,,Lăutarii” și-a încheiat spectacolul vieții aici, pe pământ. S-a retras în culisele veșniciei, dar va fi petrecută cu aplauze și flori, așa cum era și întâmpinată de admiratorii săi pe marile scene timp de 45 de ani.

Solistă în prima formulă a orchestrei ,,Lăutarii”, Lidia Bejenaru-Botgros a urcat cu răbdare, dar, în primul rând, cu dragoste și pasiune spre culmile înalte ale artei populare. Și-a adunat un vast și variat repertoriu de cântece populare, prin care și-a exprimat întreaga gamă de sentimente, viața ei – cu bucurii și tristeți, în care s-au regăsit admiratorii ei.

Va fi simțită lipsa Lidiei Bejenaru-Botgros din spectacolele orchestrei ,,Lăutarii”, în general, din scena muzicii populare, ea fiind o prezență deosebită. Drum lin spre ceruri, dragă doamnă Lidia Bejenaru-Botgros”, a scris Andrei Locoman pe pagina sa oficială de Facebook.