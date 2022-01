Ghinionul pare să-l însoțească peste tot pe Nicolae Botgros. Recent, îndrăgitul dirijor a ajuns de urgență la spital! Acesta a suferit o intervenție de cataractă la unul dintre ochi, iar dacă mai aștepta mult putea să-și piardă vederea, conform playtech.ro.

Reamintim că acesta a mai avut probleme grave de sănătate, anterior, fiind infectat de două ori cu Sars-Cov-2.

Nicolae Botgros, infectat de două ori cu COVID-19

Cunoscutul artist a fost internat timp de o lună la secția de Terapie Intensivă, în 2021, după ce s-a infectat cu coronavirus. La acea vreme, el declara că plămânii lui au fost afectați în proporție de 70%.

„Nu simțeam nimic, pentru că am fost sedat. Când pacienții sunt mai agitați, mai agresivi, medicii le pun niște injecții și îi calmează”, declara artistul anul trecut.

El a mai spus că cel mai dificil moment a fost atunci când i s-a propus intubarea. Nicolae Botgros a povestit că nu a acceptat intubarea, dar după ce a trecut prin boală poate spune că aceasta este necruțătoare.

„Mi s-a propus intubarea, dar nicidecum nu am dorit. Am spus că mai bine mor pe masă aici sau mă duceţi acasă să mor lângă familie, dar nu accept să fiu intubat. Şi la mine erau nişte dubii în prima fază, să spun aşa, cu privire la coronavirus. Dar ce am văzut şi mai ales simţit acum. Vreau să spun toată durerea sufletului meu, ca să înţeleagă toată lumea că această boală e foarte necruţătoare.”, a mai spus artistul.

Nicolae Botgros, infectat cu Sars-Cov-2, deși era vaccinat

Dirijorul Orchestrei ”Lăutarii” s-a infectat pentru a doua oară cu coronavirus. Fiind vaccinat, acesta a contractat o formă mai ușoară a bolii și se află în carantină la domiciliu.

„Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!

A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină”, a mărturisit Nicolae Botgros la Prima TV.