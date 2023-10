Ionuț Dolănescu a fost cât pe ce să se căsătorească cu fiica celebrei artiste, Irina Loghin. S-a întâmplat înainte să o cunoască pe soția sa, Doinița. Cântărețul de muzică populară a avut mai multe relații cu colege de breaslă. El a fost chiar cât pe ce să se căsătorească cu Irinuca. Este vorba de fiica Irinei Loghin.

Dragoș Dolănescu, fratele artistului a dezvăluit că Ionuț a avut mai multe relații de dragoste. Pe lista sa de cuceriri au fost atât cu femei singure, cât și cu femei măritate.

El a detaliat că una dintre iubitele fratelui său a fost Irinuca, fiica Irinei Loghin. Regretatul Ion Dolănescu și-ar fi dorit-o ca noră.

El a spus că Ionuț și Irinuca ar fi avut în plan chiar să facă nuntă.

„Aveau planuri să se căsătorească, dar n-a fost să fie. Să nu fie supărată pe Ionuț, uite, a fost mai bine pentru ea, Dumnezeu știe ce e cel mai bine pentru fiecare om. Chiar vreau să o felicit, am aflat că e mămică, îi doresc să aibă un copil bun și frumos, așa cum a fost și ea”, a povestit acesta.

Dragoș Dolănscu a mai spus că fratele său a părăsit-o pe fiica Irinei Loghin pentru o femeie din Australia. Acesta era mai mare decât el.

„Ionuț a părăsit-o, însă. A lăsat-o pe Irinuca Loghin pentru Maria din Australia, o femeie mai mare decât el. S-a căsătorit cu ea împotriva dorinței tatălui nostru. Ionuț a fost mare crai, la viața lui, a avut tendința să aibă relații cu femei mult mai în vârstă El are o viziune total diferită de a fi bărbat. Bărbat nu e cel care are multe femei, ci cel care are o femeie și o face fericită!”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru Playtech.