Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică Ion Dolănescu, mai are un frate în afară de Ionuț Dolănescu. Chiar el a fost cel care a vorbit despre acest aspect, în urma zilei de naștere a mamei sale.

Într-un interviu pentru viva.ro, Dragoș Dolănescu a povestit că mama sa, care a împlinit 70 de ani, a petrecut în Costa Rica. Acesta spune că mai întâi au mers cu toții la un restaurant, acolo unde mama sa a petrecut alături de familie și de prieteni.

Ulterior, mama sa a mai petrecut și doar cu familia.

„Mai întâi, am fost la restaurant, unde am petrecut-o pe mama cu prietenii. Și, după aceea, am mai serbat-o încă o dată, numai în familie, când i-am cântat ‘La mulți ani!’ și a suflat în tort”, spune el.

Dragoș Dolănescu mai are un frate

Fiul regretatului artist a povestit că de la petrecere nu a lipsit nimeni din familie. De altfel, el a mai spus că Ionuț Dolănescu nu este singurul său frate.

„Suntem patru copii: doi băieți și două fete. Mai întâi m-am născut eu și după aia Carla, Stefani și Junior ultimul”, a mai spus el.

Dragoș Dolănescu a scos la iveală detalii despre Ionuț Dolănescu

Relația dintre Dragoș Dolănescu și Ionuț Dolănescu este departe de a fi una bună. În urmă cu ceva timp, acesta a scos la iveală câteva detalii neștiute din vrea în care Ion Dolănescu încă era în viață.

„În anii ăia, Ionuț dădea niște articole împotriva lui tata, că tata se îmbolnăvea rău de tot. Era prin 2007, cred. Se găsesc pe internet și acestea. Știu că tata suferea mult când Ionuț îl critica în ziare. Înainte să moară, tata a vrut să-mi treacă mie averea pe nume, dar eu nu am vrut”, spunea acesta la momentul respectiv.

De asemenea, el a mai spus că fratele său mai mare a dorit mereu să lase impresia că este cel mai important.

„Dintotdeauna, Ionuț a încercat să dea impresia că primul nepoțel a fost al lui, că tata aștepta nepoții de la el, că el era cel mai important… A încercat să dea nota aceasta. După aia, am văzut că, de-a lungul anilor, s-au făcut programe despre tata și așa mai departe. Și totul era în jurul lui Ionuț și al copiilor lui. Eu nu apar în poveste. Am văzut asta în programele de la TVR, de la TVR Chișinău, dar nu numai.

El încearcă și acum să mă minimalizeze sau să mă facă să dispar… să dispară ideea că și eu sunt fiul lui tata și eu port numele Dolănescu. Iar copiii mei, la fel. E foarte interesant ceea ce el a încercat să facă. Și la fel ca restul neamului… Se poartă în continuare de parcă eu și copiii mei nu exist. Așa am văzut eu în mai multe emisiuni de televiziune, care s-au făcut despre tata. Probabil să nu-l supere pe Ionuț. Sunt acolo, pe YouTube”, mai spune Dragoș Dolănescu.