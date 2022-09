Liderul AUR nu ar fi fost huiduit de elevii de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”

După ce jurnalistul Mihai Popescu de la VICE România a postat un videoclip în care George Simion este huiduit de către elevii de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București atunci când încearcă să țină un discurs pentru începerea noului an școlar, avocata Eliza Ene-Corbeanu a explicat care a fost situația reală de la acel liceu.

Aceasta a participat la evenimentul respectiv și a spus clar că nu a existat nicio persoană care să îl huiduie pe liderul partidului AUR. Potrivit spuselor sale, George Simion a mers acolo doar pentru că a absolvit acel liceu cu ani de zile în urmă, motiv pentru care avocata nu înțelege de ce politicianul a fost „alungat cu pietre”.

„Un late up date la ceas de seară, după ce gura lumii a mai ostenit de atâta ocară: După cum s-a văzut, am participat astăzi la deschiderea anului școlar la Colegiul Național Gh Lazăr, iar întâmplarea a făcut ca așezarea claselor să îmi permită o apropiere destul de mare de pupitrul de la care s-a luat cuvântul. Printre cei prezenți a fost și George Simion, singura apariție care a trezit curiozitatea unora. Vă mărturisesc că nu am auzit nicio huiduială, iar discursul lui George Simion a fost exprem de scurt și lipsit de interes pentru adunare.

Unii părinți se întrebau dacă a venit în calitate de om politic, dar de la întrebări până la manifestări vocale de dezaprobare e cale lungă. Am remarcat copii care s-au fotografiat cu respectivul domn și cam atât. Isteria care s-a născut, vorbele aiuritoare aruncate în capul conducerii Colegiului, punerea la zid și execuția în piața publică a rețelelor sociale, sunt manifestări de neînțeles.

Nu pot să nu mă întreb dacă aceleași ar fi fost reacțiile dacă în locul lui Simion am fi văzut un fost lăzărist membru al unui partid politic agreat. S-a precizat că nici măcar nu a fost invitat, ci a venit singur, în calitatea sa de fost absolvent. Trebuia alungat cu pietre?”, a scris, luni seară, Eliza Ene-Corbeanu.

VICE România susține că George Simion a fost huiduit de elevii de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” şi prezintă dovada video

În urma videoclipului postat de VICE România, Digi24 l-a contactat telefonic pe George Simion pentru a-l întreba despre cele întâmplate, luni dimineața, la festivitatea de premiere de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr” din București.

„Nu este adevărat. Știrea dumneavoastră este o minciună cap-coadă”, a declarat liderul AUR, într-un mesaj scris.

VICE România, însă, susține ferm că George Simion nu a fost aplaudat de nimeni după ce și-a terminat discursul, iar elevii claselor a XII-a au început să-l huiduie când acesta a încercat să își susțină discursul. După aceea, George Simion ar fi renunțat la discursul pregătit și le-ar fi spus elevilor doar să învețe bine și să nu plece din România.

„George Simion a profitat de prima zi de școală ca să aibă un discurs la liceul „Gheorghe Lazăr” din București. Le-a zis elevilor să se țină de carte și să nu plece din țară. Partea interesantă a fost însă înainte de discurs. Momentul lui George Simion a fost marcat de huiduieli din partea unora dintre cei prezenți.

Astfel, devine și un politician notoriu pentru încă ceva: elevii nu doar că l-au ignorat, cum fac în general cu diverși primari, miniștri și alții la deschiderea anului școlar, ci au reacționat la prezența lui cu fluierături. Surpriza de pe fața lui rămâne în videoul ăsta pe care, probabil, liderul AUR nu l-ar vrea dat mai departe. Așa că faci cum simți: îl ignori sau, din contră, îi dai share intergalactic”, a fost mesajul postat, luni seară, pe pagina oficială de Facebook a VICE România.

La câteva ore după publicarea acestui videoclip, George Simion a postat pe pagina sa de Facebook un clip video în care apare pe holurile liceului și vorbește cu elevii.