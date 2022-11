Anunțul serii pentru cei cu pensii sub 1.800 de lei. Vestea venită chiar acum. Se întâmplă în ianuarie

Duminică seara, Marcel Ciolacu a vorbit despre pensiile românilor. În mod oficial, pensiile se vor majora cu 15 procente de anul viitor, însă președintele Partidului Social Democrat (PSD) a declarat că nu toți seniorii României vor beneficia de această creștere.

Liderul social-democrat a declarat în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, de la Antena 3, că decizia nu îi aparține, ci că așa va pleca varianta de la Ministerul Muncii.

Marcel Ciolacu a mai spus că partea de contributivitate se va majora cu 15%, nu întreaga pensie, acest lucru însemnând că cei care beneficiază de pensii speciale vor avea o majorare a venitului cu un procent mai mic în raport cu pensia totală.

”După ce am încheiat legea cu energia și am stabilit o semi-reglementare, pentru că încă avem foarte multă energie vândută chiar și pe anul viitor, am zis să venim cu proiectul de buget, în care să stabilim exact procentul (n.r. de creștere a pensiilor). (…)

Am stabilit că se va crea o anvelopă pentru o mărire de 15%, asta însemnând un efort bugetar între 15 și 16 miliarde de lei”, spune Marcel Ciolacu.

Pensiile speciale au și ele o componentă de contribuție

Liderul social-democrat a mai afirmat: ”Chiar și pensiile speciale au o componentă de contribuție și este corect, iar, prin lege, se va mări numai contribuția, nu și partea specială”.

”Nu, nu, este foarte clar, așa va veni propunerea din partea ministrului Muncii și a ministrului de Finanțe. E și corect așa, nu pot să-ți dau mărirea pe partea de special. Oricum, vom veni cu legea până în 31 decembrie”, a subliniat acesta când a fost întrebat dacă acesta este punctul său de vedere.

Pensiile de 1.500 de lei au nevoie de o mărire mai mare

Marcel Ciolacu a mai spus că există pensii în România cuprinse între 1.500 și 1.800 de lei, iar pentru acestea este nevoie de o majorare mai mare.

”La 1800 de lei, 15% reprezintă 270 de lei lei, i se mai opresc 20 de lei pe impozit, mai vin 250 de lei. La 20.000 de lei, vorbim de aproape 3.000 de lei, vine o mărire de 3.000 de lei, nu e corect”, a spus liderul social-democrat.