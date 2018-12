Este sfârșitul Vioricăi Dăncilă! Dezvăluiri bombă din spatele ușilor închise

Acesta le cere liderilor din Opoziţie să îi răspundă pe cine vor pune premier, cine vor fi viitorii miniştri şi care este programul de guvernare.

Hunor a declarat că şi cu votul UDMR, partidele din Opoziţiei tot nu au numărul total de parlamentari pentru ca moţiunea de cenzură să treacă.

”Moţiunea de cenzură se anunţă din septembrie. Eugen Tomac a avut-o scrisă din septembrie. Încă nu există moţiune de cenzură. Au zis că o depun pe 10, 12, după aceea nu s-a depus. Noi nu am văzut textul. Deocamadată nu s-a depus. Am avut o discuţie cu Dan Barna, Eugen Tomac şi cu colegii din PNL. Nu am avut o discuţie cu Ludovic Orban. Noi ne-am intersectat la Congresul CDU. Am dat mâna, ne-am salutat şi atât. Nu am discutat deloc despre moţiunea de cenzură. Asta nu înseamnă că dacă mă caută nu vom discuta. Cu colegii din PNL am mai discutat pe holuri, în plen. Rămâne întrebarea – Opoziţia vrea într-adevăr să guverneze? Cine e premierul, cine sunt miniştrii, care e majoritatea, care e programul de guvernare? L-am întrebat pe Dan Barna, nu am primit răspuns. Am întrebat la PNL, nu am primit. Poate vin cu Ludovic, poate vin cu Dan Barna, poate vin cu Tomac, cu Băsescu premier. Am impresia că aici se întâmplă lucrul următor – sesiunea şi moţiunea.

Toţi au spus că le lipsesc 51-52 de voturi. De unde le aduni? UDMR are 30. Dacă sunt convinşi că lucrurile merg extrem de bine după moţiunea de cenzură sigur vor exista voturi. Cine ar incerca să formeze o majoritate, fiindcă nu avem timp la dispoziţie. În acest moment nu există o majoritate, nici cu noi, nici fără noi, nici cu minorităţile. Ar trebui să ştim cine va conduce această majoritate.”, a spus Kelemen Hunor.