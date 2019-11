Începând de duminică, 17 noiembrie, persoanele care și-au desfășurat activitatea în condiții deosebite de muncă se pot pensiona mai repede decât în prezent. Pensionarea mult mai rapidă a celor ce și-au desfășurat activitatea în condiții deosebite de muncă este prevăzută în Legea nr. 215/2019, document care se va aplica începând din 17 noiembrie 2019. De măsurile conținute de actul normativ vor beneficia doar cei care vor ieși la pensie începând de duminică, nu și cei care s-au pensionat deja. Problema este că documentul nu prevede măsuri de recalculare pentru cei ieșiți la pensie înainte ca noua lege să intre în vigoare.

Legea nr. 215/2019 stabilește că activitatea desfășurată în condiții deosebite de muncă va fi răsplătită cu o lună în plus de vechime pentru fiecare an lucrat în aceste condiții, față de situația de până acum. Mai exact, vorbim despre o vechime în muncă suplimentară de patru luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite, față de trei luni pentru fiecare an, regula de până acum, măsura fiind valabilă pentru activitatea de după 1 aprilie 2001.

Cu toate acestea, documentul aduce și o schimbare în ceea ce privește stagiul de cotizare. Concret, dacă acum reducerea vârstei standard de pensionare se face începând cu un stagiu de cotizare în condiții deosebite de cel puțin șase ani, de duminică, reducerea vârstei de pensionare se va face începând cu un stagiu de cotizare în condiții deosebite de cel puțin un an, scrie dcbusiness.ro.

