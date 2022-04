Anunțul momentului pentru mii de români! Trebuie să depună un document important până pe 30 aprilie

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului anunță că beneficiarii primei etape a Măsurii 1, dar și cei ai Măsurii 2, mai au două zile pentru a depune raportul de progres în cazul în care nu au făcut-o deja.

Dacă nu vor depune acest raport, spune Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, atunci beneficiarii celor două măsuri vor trebui să returneze granturile primite.

“Firmele care au primit sprijin financiar în cadrul celor două programe derulate în contextul crizei sanitare COVID-19, dacă nu respectă termenul de 30 aprilie pentru transmiterea raportului de progres, riscă să îşi piardă banii. Această situaţie trebuie neapărat evitată şi, din acest motiv, fac apel către beneficiari să depună la timp documentele. Mai au la dispoziţie doar două zile!”, a declarat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Peste 3.000 de beneficiari ai Măsurii 1 nu au depus documentul

În comunicatul de presă al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se mai arată că perioada de transmitere a raportului de progres pentru Măsura 1 este de 90 de zile, în timp ce perioada necesară pentru Măsura 2 este de 180 de zile, însă aceasta a fost prelungită prin modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 130/2022, în data de 13 aprilie.

Pe de altă parte, ministrul Daniel Cadariu mai spune că peste 3.000 de beneficiari ai Măsurii 1 nu au depus încă raportul de progres, același lucru fiind valabil și pentru beneficiarii Măsurii 2.

“Aproximativ 3.900 de beneficiari ai primei etape a Măsurii 1 şi alţi 3.330 ai Măsurii 2 nu au îndeplinit obligaţia de a transmite raportul de progres, lucru prevăzut atât în contract, precum şi în ordonanţa de urgenţă care stă la baza acestor programe, găsidu-se ulterior în situaţia de a înapoia banii primiţi. Nu am putut permite acest lucru, granturile fiind necesare pentru agenţii economici, motiv pentru care am făcut toate demersurile pentru a-i repune în termen. În acest sens, am reuşit să prelungim perioada de depunere a documentului până pe 30 aprilie, împiedicând astfel returnarea sumelor”, a precizat ministrul Constantin-Daniel Cadariu.

Cele două forme de sprijin, respectiv microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară şi granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară şi în procent din cifra de afaceri, sunt prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.