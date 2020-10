Conform protocolului aprobat de Gabriela Firea și Patriarhia Română, la pelerinaj vor putea participa numai persoane din București, transmite digi24.ro

Ce scrie în protocol

„La activitate vor participa numai persoane din municipiul București. Pentru aceasta, organizatorul va institui puncte de filtrare a participanților în zonele de acces/ieșire a publicului. În zona acestor filtre va fi realizat triajul observațional al participanților”, este menționat în protocolul semnat de PMB cu Patriarhia Română.

De asemenea, persoanele organizate pe rândul de așteptare vor beneficia de marcare la fiecare 1,5 metri, iar pe stâlpi vor fi amplasate anunțuri cu privire la păstrarea distanței și respectarea normelor igienico-sanitare.

„Numărul participanților: circa 500 de persoane la un moment dat”, este scris în protocol.

Ce spune Nelu Tătaru despre organizarea pelerinajelor

Ministrul Sănătății a fost întrebat ce mesaj are pentru cei care au protestat două zile la rând în faţa Mitropoliei Moldovei în legătură cu organizarea pelerinajului. Acesta a subliniat că trebuie „să ne gândim totuşi la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical.”

„Să se gândească că avem o sărbătoare religioasă într-un context pandemic. Tot ceea ce a însemnat acest an a însemnat un an diferit faţă de ceilalţi ani atât ca sărbători pascale, ca Rusalii, vacanţe, început de an, ca şcoală în general. Haideţi să gândim că trebuie să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj.

Să ne gândim totuşi la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, cu toţii o avem, toţi ne rugăm şi la intrarea în schimb şi la ieşirea din schimb şi pentru cei care îi îngrijim”, a transmis Nelu Tătaru.

De asemenea, ministrul Sănătăţii a precizat că mesajele autorităţilor au fost clare inclusiv în discuţiile cu reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi cei ai Patriarhiei, punctând din nou faptul că regulile trebuie respectate.

„Cred că mesajele noastre au fost destul de clare inclusiv în discuţiile pe care le-am avut cu Patriarhia sau Mitropolia. S-ar părea că evoluţia ar trebui să ne reaşeze pe toţi, să ne respectăm partea noastră de treabă.

Noi suntem aici, sistemul medical este aici, capacităm numărul de paturi, capacităm numărul de paturi din Terapie Intensivă, după cum aşteptăm ca din partea celor care participă la aceste activităţi să respecte nişte reguli”, a adăugat Nelu Tătaru.