Florian Pandele a lansat un atac fără precedent la adresa BOR, după ce Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a atacat-o pe soția sa, Gabriela Firea, în contextul scandalului celor trei aziluri de bătrâni din Voluntari, unde mai mulți oameni au avut parte de un tratament inuman.

Patriarhul Daniel să ia atitudine

Potrivit primarului orașului Voluntari, USR-ul se folosește de Biserica Ortodoxă pentru a o scoate pe soția sa din politică.

”De câteva zile s-a pornit o campanie împotriva Gabrielei Firea. În urmă cu două luni de zile se spunea Gabriela Firea că va da o lege în Parlament în care va vinde copii României. Acum s-a pornit împotriva Gabrielei acțiuni cum că are ceva împotriva bătrânilor că sunt înfometați, că nu li se dau medicamente. Sunt lansate de o publicație haștagistă, toate aceste lucruri sunt lansate de USR și se știe foarte bine și de ce se dorește acest lucru.

Astăzi am citit postarea purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, credeți-mă am crezut că este postarea unui membru USR. Îmi aduc aminte când Gabriela Firea era primarul general al Capitalei și în litera și spiritul legii erau aprobate fonduri pentru bisericilor, fonduri pentru construirea catedralei Mântuirii Neamului, se lansase că nouă ne plac spațiile mici. Haștagiștii nu știau ce să îi facă Gabrielei, iar USR-ul își rupeau hainele de pe ei în consiliul general și pe la televizoare spunând că nu trebuie dați bani la biserică. Ceea ce a făcut purtătorul de cuvânt al BOR, lansând un atac voalat la adresa Gabrielei. Am primit mesaj de la dumnealui că nu e adevărat, că nu a vrut să o atace pe Gabriela. Nu este adevărat, este o minciună, dânsul a aruncat o piatră în baltă și știm foarte bine că nu mai putem să o scoatem”, a declarat Florian Pandele pentru România TV.

Atacul lui Vasile Bănescu la adresa Gabrielei Firea nu ar fi întâmplător

Edilul este convins că acest atacul lui Vasile Bănescu la adresa Gabrielei Firea nu este întâmplător.

”Nu întâmplător au apărut aceste atacuri și ele vor continua! Este o regie foarte bine pusă la punct! Dânsul face parte din acest angrenaj foarte bine pus la punct. Eu nu consider că nu sunt un om inteligent sunt un țăran intuitiv. Ceea ce încearcă dumnealui să facă și să spele lucrurile este nimic. Ar trebui ca Patriarhul Daniel să ia atitudine. Dacă nu i-a atitudine înseamnă că este de acord cu ceea ce spune purtătorul de cuvânt al BOR”, a mai spus el.