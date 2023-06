După o perioadă în care și-au spus cuvinte dure, Gigi Becali și Florentin Pandele au îngropat securea războiului.

S-a întâmplat chiar în direct, în timpul emisiunii “Punctul culminant”, de la România TV. Latifundiarul din Pipera a declarat în cadrul acestei emisiuni că o susține pe Gabriela Firea în cursa pentru Primăria Generală a Municipiului București.

“Pentru faptul că am greșit față de finul, atunci trebuie sa imi recuperez greseala și o sa fac campanie în favoarea finei. Daca credeti voi, ca Voiculescu ca nu știu ce…nu o poate bate nimeni pe fina Firea la primaria Capitalei. O sa ma implic și financiar și din punct de vedere al campaniei electorale. Nu o poate bate nimeni si stii de ce? Pentru că are logica in tot ceea ce spune și nimic nu spune aiurea. Ea are arta conducerii și a demonstrat atat timp cat a fost”, a declarat patronul FCSB în direct pentru sursa anterior citată.

Pandele nu dorește ca Gabriela Firea să mai fie primar general

În urma declarației lui Gigi Becali, Florian Pandele, care este soțul ministrului Familiei, spune că nu și-ar mai dori ca aceasta să fie primar general al Capitalei.

El a reamintit momentele tensionate prin care el și familia sa au trecut în perioada în care Gabriela Firea era edil în București.

„Dacă nașul o susține pe Gabi în campanie, eu voi căuta sa ii fac anti-campanie. Eu nu imi doresc ca Gabi sa mai candideze la Primaria Capitalei. Numai eu știu cum ani de zile am avut masini si filaje pe noi, unde plecam. Noi eu stiu cum au venit acel individ caruia i se spune Ceausescu ca a venit acasa si mi-a speriat copii ca a zis ca avut ca sa faca țus. Norocul meu e ca nu am fost acasa. Trebuie sa nu fiu sanatos la cap ca eu in continuare la 63 de ani sa accept ca mama copiilor mei sa treaca prin ce a trecut”, a precizat el.

Gigi Becali are încredere că Gabriela Firea va câștiga cursa pentru PMB

Cu toate că Florian Pandele nu mai dorește ca soția sa să fie edil al Bucureștiului, Gigi Becali spune că aceasta ar câștiga sigur cursa pentru Primăria Municipiului București.

“De aia poate sa castige, pentru ca e o femeie puternica care nu ii impune barbatul. Adica isi iubeste barbatul dar nu ii impune, nu e condusa de barbat”, mai spune latifundiarul din Pipera.

Motivul scandalului Becali-Pandele

În urma respingerii propunerilor sale de eliminare a regulii jucătorilor U21 și a play-off-ului Ligii Conferințelor, Gigi Becali, referindu-se la finul său Florentin Pandele, care conduce echipa finanțată de Primăria Voluntari, a făcut declarații dure, calificându-l pe acesta drept „sclav și trădător”.

În procesul de vot, FCSB a găsit susținere doar la 7 echipe, în timp ce alte 7, printre care și FC Voluntari, au votat împotriva propunerilor, iar două echipe au ales să se abțină.

“FC Voluntari – sclav si tradator. Cine e stapan acolo e tradator si sclav, ca sa stie. Ca sa auda la televizor toata lumea despre sclavi si tradatori. El, Voluntariul, zice ca nu. El vrea sa fim obligati. Dar, de ce, ma, sa fim obligati?”, a declarat Gigi Becali, marti, la Adunarea Generala a LPF.