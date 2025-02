Gigi Becali nu s-a ferit din nou să își exprime nemulțumirea față de Călin Georgescu. Într-o declarație la România TV, Gigi Becali a lansat acuzații dure, susținând că Georgescu ar fi influențat de forțe malefice și ar avea o „lucrare demonică.”

Becali a explicat că, de-a lungul timpului, a avut de-a face cu diverse personalități publice care s-au abătut de la credința ortodoxă, dar, în opinia sa, Georgescu ar fi diferit, având o legătură cu „demonii.”

„Dacă vă spun, o să râdeți. Eu așa mi-am dat seama, am avut până acum președinți eretici, necredincioși, este problema asta. Numai că omul ăsta are un demon, l-am simțit pe demonul ăsta din toate aparițiile sale, are o lucrare demonica, pentru că dracilor nu le convine cuvântul lui Dumnezeu, ei vor să o rescrie cum vor.

El contestă Geneza, nici măcar musulmanii nu au contestat până acum! Păi lupii în piei de oaie… Păi dacă el ar veni și ar spune că are demoni, l-am mai vota? Datorită practicilor lui, yoga, MISA, a dobândit niște duhuri care îl comandă, după care aceste duhuri, ca să le menții, trebuie să faci niște magii, vrăji. Pentru că puterea aia de acolo o ai. Dacă și pe mine m-a păcălit! Nu face diferența între demon și Dumnezeu și se folosește de biserică”, a declarat Gigi Becali, la România TV.