Oana și Viorel Lis sunt împreună de peste 25 de ani. Deși s-au cunoscut pe vremea când el avea doar 18 ani, iar el 53, diferența de vârstă nu a fost niciodată o problemă pentru cei doi.

Oana Lis, mărturisiri de la începutul relației cu Viorel Lis: Nu știam să mă comport

Oana Lis a vorbit recent despre începutul relației sale cu fostul primar al Capitalei, Viorel Lis. Se pare că cei doi au avut un început mai dificil. Oana a mărturisit că se certau tot timpul, iar ea era cea care „despica firul în patru”.

„Acum se întoarce roata și nu pentru orice bărbat aș fi făcut lucrul ăsta, să lupt atât. Viorel a luptat pentru mine. Când ne-am cunoscut aveam foarte multe traume, nu știam să mă comport, aveam tot felul de frici și aveam simptome fizice, leșinam pe stradă. Viorel a fost primul om care m-a dus la doctor, la RMN, nu prea erau în vremea aceea. Niciodată nu m-a judecat.” a spus Oana Lis.

Oana Lis: Făceam crize pe stradă, ne certam, trânteam…

Oana Lis a recunoscut că la începutul relației sale cu fostul primar al Capitalei a avut niște reacții care nu erau deloc potrivite, dar mereu Viorel reușea să o calmeze.

„Acum dacă stau să mă întorc și văzând așa, psihologic, deși făceam crize pe stradă, ne certam , trânteam, înjuram, când ne certam, aveam și momente plăcute. El știa foarte bine. Eu despicam firul în patru, iar el ieșea să se calmeze, el pleca. Eu voiam să stăm acolo să discutăm, dar el făcea foarte bine, era mult mai matur.

Am înțeles, când eram o dată cu o prietenă și cu Viorel. La fel, m-am enervat și din orice chestie, atunci când ai niște traume, orice chestie mică îți activează ceva, am făcut de față cu prietena asta și mi-am dat seama că nu e frumos. Am pus-o pe ea într-o poziție proastă, mie și lui Viorel ne trecea după 5 minute.”, a mai spus Oana Lis, la Antena Stars.