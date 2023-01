Vladimir Putin a răbufnit! Totul s-a întâmplat în direct la TV: De ce faci pe prostul?

Așadar, președintele rus a răbufnit în mijlocul ședinței guvernamentale. Vladimir Putin l-a întrerupt pe vicepremierul Denis Manturov, în timp ce acesta vorbea despre programele de testare, certificare și înlocuire a importurilor pentru Superjet și MS-21.

„În ceea ce privește avioanele, totul este pregătit, inclusiv programele de testare, certificare și înlocuire a importurilor pentru Superjet și MS-21. Totul este gata”, a spus Denis Manturov.

Reacția liderului de la Kremlin a urmat imediat.

„Denis Valentinovici, ai totul pregătit, dar fără contracte. Haide să încheiem discuția chiar acum. De ce să ne batem joc unul de altul? Știu că nu există contracte cu întreprinderile, mi-au spus chiar directorii. De ce faci pe prostul? Când vor fi încheiate contractele? Asta te întreb. Directorii întreprinderilor îmi spun că nu există contracte și tu îmi spui că totul este gata”, a răbufnit Vladimir Putin, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al Kremlinului într-un comunicat.

Ministrul are un discurs de câteva minute în care raportează diverse probleme economice

„La începutul întâlnirii, îl rog pe Denis Valentinovici Manturov să vorbească despre modul în care se realizează instrucțiunile de implementare a programelor pe termen lung de actualizare a flotei de avioane și a flotei de transport pe apă.

De asemenea, am fost implicați activ în acest ultimul an și toată lumea înțelege urgența acestor probleme, în special în transportul aerian. Am discutat acest subiect cu doar o lună în urmă la Consiliul de Dezvoltare Strategică. Sa trecem la treaba. După cum am sugerat, va începe Denis Valentinovici Manturov. Te rog”, a spus Vladimir Putin.

Apoi, ministrul are un discurs de câteva minute în care raportează diverse probleme economice. Totuși, acesta este întrerupt și admonestat de Putin, care nu acceptă explicațiile.

„Totul trebuie făcut într-o lună. Despre ce vorbim? Nu înțelegem condițiile în care trăim? Vă rog să finalizați această lucrare în termen de o lună. Bine? (…) Nu, nu încerca să faci tot ce poți, te rog fă-o într-o lună. Acest lucru trebuie făcut într-o lună, nu mai târziu”, a mai spus președintele rus.

Totuși, mesajul președintelui din Rusia nu s-a încheiat aici.

„Înțelegi de ce am vorbit despre asta? Am observat o parte din formulare. Ai spus: „O vom face în curând”. Ce este „în viitorul apropiat”? Ar trebui să fie clar, clar, de înțeles. Nu vorbesc despre aiureli, nu? Directorii de întreprinderi spun: nu există contracte. Bine, hai să vorbim mai multe cu tine. Vorbim cu tine în fiecare zi și vom vorbi azi și din nou mâine”, a conchis Vladimir Putin.