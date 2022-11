Ministrul sârb al Apărării, Milos Vucevic, a transmis că preşedintele Aleksandar Vucic a ordonat ridicarea gradului de alertă al forţelor armate. Astfel, susține oficialul din Serbia, militarii sunt pregătiți să răspundă oricărei situaţii provocatoare şi oricărei potenţiale probleme.

„Bineînţeles, nimeni nu vrea niciun fel de conflicte sau războaie şi nimeni nu intenţionează să joace astfel de jocuri. Serbia este o ţară serioasă şi ia toate măsurile pentru a putea răspunde oricărei situaţii provocatoare şi oricărei potenţiale probleme”, a declarat Milos Vucevic, conform tanjug.rs

Ministrul sârb al Apărării a făcut această declaraţie după decizia recentă a premierului kosovar Albin Kurti de a nu da curs apelurilor din partea statelor occidentale privind o amânare cu zece luni a implementării unei reguli conform căreia etnicii sârbi din Kosovo sunt obligaţi să îşi schimbe plăcuţele de înmatriculare cu unele locale.

Potrivit sursei menționate, decizia ar putea agrava tensiunile etnice.

Mai apoi, Milos Vucevic a spus că nu crede că premierul kosovar şi Pristina pot fi influenţaţi de comunitatea internaţională.

Vucevic a precizat că a participat la o întâlnire a lui Vucic cu o delegaţie a NATO şi a părut că nici Alianţa Nord-Atlantică nu îşi doreşte o escaladare, ci o soluţie obţinută prin dialog.

Potrivit informațiilor transmise de ministrul sârb al Apărării, forţele armate sârbe sunt pregătite să execute orice ordin al lui Vucic, în calitate de comandant-şef, pentru a proteja Serbia şi toţi cetăţenii săi şi pentru a avea grijă de securitatea sârbilor din Kosovo.

„Când Serbia vorbeşte despre pace şi stabilitate, acest lucru nu înseamnă că suntem slabi sau laşi şi că putem fi umiliţi”, a completat Milos Vucevic.

Amintim că încercarea guvernului kosovar de a obliga minoritatea sârbă să-şi schimbe vechile plăcuţe de înmatriculare a fost întâmpinată cu o rezistenţă puternică şi uneori violentă anul acesta de către sârbii care trăiesc în nordul Kosovo.

Principalii susţinători ai Kosovo, respectiv SUA și UE, i-au cerut public premierului Albin Kurti să amâne implementarea acestei reguli timp de zece luni şi să evite tensiunile etnice. Guvernul kosovar le-a dat etnicilor sârbi termen de 60 de zile, începând cu 1 septembrie, pentru a-şi monta noile plăcuţe de înmatriculare.

În urma anunțului, mai multe echipamente militare sârbești au fost înregistrate în timp ce se îndreaptă spre linia administrativă cu Kosovo și Metohija. Localnicii au reacționat imediat și au postat videoclipuri cu coloanele militare pe rețelele de socializare.

Serbian military equipment is heading towards the administrative line with Kosovo and Metohija, local residents post videos with columns on social networks.

Earlier, Defense Minister Milos Vucevic put the country’s armed forces on high alert. pic.twitter.com/MOzTEyQ9CF

— Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) November 1, 2022