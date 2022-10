Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a explicat că această alertă militarăconstă în măsuri în domeniile logistic, al securităţii comunicaţiilor şi securităţii instalaţiilor armatei. El a precizat, totodată, că nu s-a detectat nicio ameninţare directă din partea Rusiei la adresa țării sale.

„Apărarea îşi va creşte începând de mâine (1 noiembrie 2022) nivelul de alertă în Norvegia. Nu avem, azi (31 octombrie 2022), niciun motiv să credem că Rusia vrea să antreneze Norvegia sau un alt stat direct în război, însă războiul din Ucraina face să fie necesar ca toate statele (membre) NATO să fie mai în gardă”, a anunțat, luni, Jonas Gahr Støre, în cadrul unei conferințe de presă.

„Trebuie să subliniez că nu s-a întâmplat nimic în ultima zi sau în ultimele zile care să conducă la creşterea cu un nivel (a alertei militare) acum. O evoluţie în timp ne face să trecem la asta”, a adăugat Jonas Gahr Støre.

🇳🇴 Norway is raising its guard and preparing its military forces as of the 1 November as Russia’s war in Ukraine continues, according to Prime Minister Jonas Gahr Støre.

He stressed though that there is no reason to believe Russia will involve Norway in the war. pic.twitter.com/8ihUUF0hSA

— euronews (@euronews) October 31, 2022