Cu un portofoliu de proiecte la standarde înalte, atât industriale, cât și comerciale, pentru industria auto, aviație, industria alimentară, petrochimie, logistică, instalații energetice (centrale termice, pe cărbune și hidrocentrale etc.) și lucrări civile (rezidențiale, birouri, centre comerciale, hoteluri și ospitalitate, educație și altele), Synergy poate opera cu ușurință sub o varietate de forme de contract ca antreprenor general, proiectare și construcție, lucrări civile sau MEP.

Un model flexibil de operare

O perspectivă a pieței de profil cu Esen Yilmaz, CEO al uneia dintre companiile de mare succes cu operațiuni în România.

Capital: Cum a fost 2023 față de 2022? Dar 2024 față de 2023?

Esen Yilmaz: ”2023 a fost un an de consolidare și creștere pentru Synergy Construct, în care am reușit să ne extindem portofoliul de proiecte și să optimizăm structura operațională. Pe segmentul de antrepriză generală, am derulat proiecte de infrastructură critică, energie și construcții industriale, reușind să menținem un echilibru solid între eficiența costurilor și livrarea la standarde ridicate. Pe segmentul de dezvoltare și investiții, am continuat să analizăm oportunități strategice, în special în zona energiei regenerabile și a soluțiilor sustenabile.

În 2024, piața construcțiilor a devenit mai complexă și a necesitat o capacitate de adaptare superioară. Creșterea costurilor de finanțare, modificările fiscale și presiunea pe lanțurile de aprovizionare au un impact semnificativ. Cu toate acestea, Synergy Construct rămâne bine poziționată datorită modelului nostru flexibil de operare, prezenței în mai multe piețe și a echipei noastre puternice, capabile să gestioneze orice provocare.

Parteneriate B2B senzaționale

C: Aveți amintiri rele despre pandemie?

E.Y: Pandemia a fost un test de reziliență pentru întreaga industrie, dar în loc să ne blocăm, am ales să acționăm rapid. Am optimizat fluxurile de lucru, am accelerat digitalizarea și am consolidat relațiile cu partenerii și clienții. Deși a fost o perioadă dificilă, a demonstrat că o companie cu o viziune clară și o echipă solidă poate trece cu succes prin orice criză.

În ceea ce ne privește, putem spune ca avem amintiri plăcute din pandemie, întrucât, respectând toate cerințele legale, am reușit în acea perioadă să consolidăm relații strategice cu unii dintre clienții noștri, acțiune care ne-a adus beneficii reciproce ulterioare și care ne-a asigurat colaborări B2B pe termen lung.

Urmările ordonanței – trenuleț

C: 2025 e la început, dar ordonanța-trenuleț a adus vești proaste. Se simte deja ceva în piață?

E.T: Impactul noilor reglementări fiscale este vizibil, mai ales în ceea ce privește costurile operaționale și presiunea pe marjele de profit. În construcții, fiecare modificare legislativă poate influența decisiv planificarea și execuția proiectelor. Synergy Construct este pregătită să navigheze acest context datorită structurii sale eficiente și a experienței pe piețe internaționale, unde deja operăm în medii mai reglementate.

C: Care sunt primele trei produse pe care le vindeți cel mai bine?

E.Y: În zona de antrepriză generală, cele mai solicitate servicii sunt:

Construcții de infrastructură industrială, medicală și energetică. Clădiri comerciale și facilități pentru retail – construcții eficiente, durabile și adaptate noilor cerințe tehnologice. Proiecte de energie regenerabilă – parcuri fotovoltaice, soluții de eficiență energetică și integrarea surselor regenerabile în infrastructura existent.

Pe segmentul de dezvoltare, avem un focus clar pe investițiile în energie verde și soluții inovatoare care răspund cerințelor de sustenabilitate și eficiență.

Despre cifre

C: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

E.Y: Salariile în Synergy Construct sunt aliniate pieței internaționale și reflectă expertiza echipei noastre. Valoarea reală a unei companii stă în oamenii săi, motiv pentru care investim continuu în formare profesională, tehnologii avansate și un mediu de lucru performant.

C: Ce cifră de afaceri ați avut anul trecut și la cât estimați pentru 2025?

E.Y: – Synergy Construct este într-o creștere constantă, susținută de proiecte solide și parteneriate pe termen lung. În 2024, ne așteptăm la o cifră de creștere cu 230% față de 2023, iar pentru 2025 estimăm o creștere proporțională cu oportunitățile din industrie și capacitatea noastră de a ne adapta rapid la schimbări.

Unde sunt blocaje

C: Ce lucruri blochează dezvoltarea unei companii în piața în care vă desfășurați activitatea?

E.Y: Principalele obstacole în industria construcțiilor sunt:

Birocrația excesivă – termenele lungi pentru avize și autorizații pun presiune pe dezvoltatori și antreprenori generali.

Lipsa predictibilității fiscale – companiile au nevoie de stabilitate pentru a putea planifica eficient pe termen lung.

Accesul limitat la forță de muncă specializată – problema se acutizează și poate afecta competitivitatea industriei.

C: Ce vă nemulțumește cel mai mult în relația cu autoritățile? De ce?

E.Y: Piața construcțiilor are nevoie de transparență, eficiență și predictibilitate. În prezent, există blocaje care întârzie investițiile, în special în infrastructură și energie. Synergy Construct colaborează constant cu autoritățile pentru a găsi soluții eficiente, dar este esențial ca mediul privat să fie tratat ca un partener real în dezvoltarea economică a țării.

Urgențe văzute din piață

Care ar fi trei măsuri musai de luat de la Guvern pentru ca lucrurile să meargă în afaceri?

E.Y: 1. Simplificarea proceselor administrative – accelerarea avizelor și reducerea birocrației ar stimula investițiile.

Un cadru fiscal stabil și predictibil – mediul de afaceri are nevoie de reguli clare pentru a putea face planuri de creștere. Stimularea investițiilor în energie, în proiecte industriale și în infrastructură – acestea sunt sectoare esențiale pentru dezvoltarea economică a României.

Alte opțiuni

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

E.Y: Explorăm constant oportunități complementare domeniului nostru, fie că vorbim de soluții de eficiență energetică, dezvoltare imobiliară sustenabilă sau digitalizarea proceselor în construcții. Evoluția pieței ne arată că flexibilitatea și inovația sunt esențiale pentru succesul pe termen lung.

C: În cazul domeniului unde activați, s-ar impune un sprijin guvernamental? De ce?

Da, sprijinul guvernamental este crucial, dar nu sub forma unor subvenții, ci prin măsuri concrete care să creeze un mediu de afaceri stabil și predictibil. În infrastructură și energie, legislația clară și procedurile simplificate ar permite un ritm mai accelerat al proiectelor, beneficiind astfel întreaga economie.

C: Ce pasiuni poate avea un președinte executiv?

E.Y: Un lider trebuie să fie pasionat de strategie, oameni și inovație. Succesul într-o companie ca Synergy Construct vine din capacitatea de a anticipa schimbările. Dar și de a transforma provocările în oportunități, fiind constant preocupați de motivarea, pregătirea și siguranta angajaților.